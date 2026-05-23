Ο Χέις-Ντέιβις ανέβασε mini-movie από τις διακοπές του στην Ισλανδία (vid)

Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, από τότε που έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού έχει δείξει ότι κάνει ταξίδια σε κάθε δυνατή ευκαιρία.

Αυτή τη φορά ο Αμερικάνος, μετά τα ταξίδια του σε Ιορδανία και Ινδία, ταξίδεψε στην Ισλανδία και μέσω των social media έκανε απολογισμό την ώρα που στο «Τ-Center» ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Χέις-Ντέιβις:

«41.385 βήματα.

52 φορές που είπα ‘αποκλείεται ο ήλιος να είναι ακόμη πάνω.

6 γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν,

4 ώρες οδήγησης.

2 ισλανδικά βιβλία.

1 ακόμη φυσική περιποίηση προσώπου

Κόστος: Γελοίο ειλικρινά, αλλά είμαι χαρούμενος».