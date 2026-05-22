Με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με σκοπό να διερευνηθεί περαιτέρω το σκάνδαλο των υποκλοπών, ολοκληρώνεται η τριήμερη κοινοβουλευτική μάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΝΔ έχει αποφασίσει -πιθανότατα στην έναρξη της συζήτησης- να εγείρει ζήτημα πλειοψηφίας για την έγκριση της πρότασης, επικαλούμενη τη διάταξη στο Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 68 και 43Α αντίστοιχα) που προβλέπει ως κατώτατο όριο έγκρισης της εξεταστικής, τις 151 θετικές ψήφους σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της εξέτασης αφορά σε θέματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής.

Πρόκειται για επιλογή που στην πράξη οδηγεί στην απεμπόληση του δικαιώματος της μειοψηφίας να ζητά και συγκροτεί εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, παρότι την επίμαχη διάταξη την εισήγαγε στην συνταγματική τάξη της χώρας η ίδια η ΝΔ κατά την αναθεώρηση του 2019.

Η απόφαση αυτή της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα από τη στιγμή που δεν είχε προβάλει αντιρρήσεις στην υιοθέτηση αντίστοιχης πρότασης (πάλι μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ) το 2022 για τις υποκλοπές, η οποία και είχε υιοθετηθεί τελικά με το όριο των 120.

Εφιαλτικό τριήμερο

Κάπως έτσι, ολοκληρώνεται για την κυβέρνηση και την ΝΔ ένα εφιαλτικό τριήμερο γεμάτο θεσμικές ακροβασίες κατά τη διάρκεια του οποίου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υποβάθμισε το ρόλο της Βουλής και αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την επιλογή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών και οι εγκαλούμενοι υπουργοί, Λιβανός και Αραμπατζή απέφυγαν τη βάσανο της προκαταρκτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (παρότι ο Καραμανλής παραπέμφθηκε για την ίδια ακριβώς υπόθεση με τα ίδια πραγματικά περιστατικά που αμνηστεύτηκε ο Λιβανός).

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για πλειοψηφία «151» στην ψηφοφορία θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμηνύουν πως δεν πρόκειται να δεχθούν και να νομιμοποιήσουν τέτοιου είδους πρακτικές. Ωστόσο παραμένει ακόμα ασαφές αν η επιλογή των κομμάτων θα είναι η αποχώρηση από τη διαδικασία ή θα παραμείνουν μέχρι τέλους, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει προοπτική να γίνει το αίτημά τους αποδεκτό.

Κατά τη συζήτηση της Παρασκευής πάντως δικαίωμα λόγου έχουν βουλευτές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αλλά και αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απουσιάζει για ακόμα μια φορά, επικαλούμενος την διάκριση των εξουσιών και την απεμπλοκή της εκτελεστικής από τη νομοθετική λειτουργία. Αργά το απόγευμα και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία- όχι με κάλπη- όπου και θα επιβεβαιωθεί η απόρριψη άλλης μιας πρότασης ελέγχου των κυβερνητικών πεπραγμένων.

Αξίζει να σημειωθεί πως εδώ και μέρες διακινείται το σενάριο της αιφνιδιαστικής κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με αφορμή την απόρριψη της πρότασης για την εξεταστική. Ωστόσο κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο -ανεξαρτήτως πολιτικών προθέσεων- καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών (50 βουλευτές) για την κατάθεση της, ενώ προϋποθέτει ένα βαθμό διακομματικής συνεννόησης που δεν φαίνεται να υπάρχει.