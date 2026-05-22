Ο Αλέξης Τσίπρας «τρολάρει» με το όνομα του κόμματός του
Χιούμορ για το όνομα του κόμματός του, που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο, κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την... ταχύτητα της ομάδας του
«Τρολάρει» με το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας, με νέο βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook.
Ο πρώην πρωθυπουργός ακούει την ιδέα μιας νέας γυναίκας, που προτείνει το όνομα «Ορίζοντες» για το κόμμα του και σχολιάζει ενθουσιασμένος: «Τέλεια! Πάμε με αυτό».
Οι συνεργάτες του, όμως, σπεύδουν να τον… «φρενάρουν», καθώς του θυμίζουν πως έχει ήδη «κλειδώσει» το όνομα.
«Ε ας το ξεκλειδώσουμε», επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας, για να λάβει την απάντηση πως «δεν παίζει», καθώς «site, banner, video είναι όλα έτοιμα», ενώ έχουν τυπωθεί και μπλουζάκια.
«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.
Το βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας:
Γυναίκα: Το «Ορίζοντες» θα μου άρεσε.
Τσίπρας: Τέλειο! Πάμε με αυτό.
Ομάδα Τσίπρα: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
Τσίπρας: Ε ας ξεκλειδώσει.
Ομάδα Τσίπρα: Δεν παίζει. Site, banner, video είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
Τσίπρας: Πωω. Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
