Ο Αλέξης Τσίπρας «τρολάρει» με το όνομα του κόμματός του
Επικαιρότητα 22 Μαΐου 2026, 18:19

Χιούμορ για το όνομα του κόμματός του, που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο, κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την... ταχύτητα της ομάδας του

«Τρολάρει» με το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας, με νέο βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook.

Ο πρώην πρωθυπουργός ακούει την ιδέα μιας νέας γυναίκας, που προτείνει το όνομα «Ορίζοντες» για το κόμμα του και σχολιάζει ενθουσιασμένος: «Τέλεια! Πάμε με αυτό».

Οι συνεργάτες του, όμως, σπεύδουν να τον… «φρενάρουν», καθώς του θυμίζουν πως έχει ήδη «κλειδώσει» το όνομα.

«Ε ας το ξεκλειδώσουμε», επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας, για να λάβει την απάντηση πως «δεν παίζει», καθώς «site, banner, video είναι όλα έτοιμα», ενώ έχουν τυπωθεί και μπλουζάκια.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Το βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας:

Γυναίκα: Το «Ορίζοντες» θα μου άρεσε.

Τσίπρας: Τέλειο! Πάμε με αυτό.

Ομάδα Τσίπρα: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.

Τσίπρας: Ε ας ξεκλειδώσει.

Ομάδα Τσίπρα: Δεν παίζει. Site, banner, video είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.

Τσίπρας: Πωω. Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» – Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 22.05.26

Να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ζητούσε η αντιπολίτευση αποφάσισε η Βουλή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά
Κρήτη 22.05.26

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Σύνταξη
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Συνέντευξη 22.05.26

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέες αποκαλύψεις Πενταγώνου 22.05.26

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας – Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Κρήτη 22.05.26

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου 49χρονου στο Ηράκλειο - Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Σύνταξη
Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral
Go Fun 22.05.26

Η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται συχνά ως τεχνικό πρόβλημα, κάτι που μπορούν να διορθώσουν καλύτεροι αλγόριθμοι ή αυστηρότερη εποπτεία. Ωστόσο, η έρευνα υποδεικνύει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα

Σύνταξη
Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον
Ιστορίες, μουσική 22.05.26

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
Κόσμος 22.05.26

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα», τονίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

