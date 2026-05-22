Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το βρετανικό χιούμορ είναι ιδιαίτερο – δεν είναι για όλους Ωστόσο, οι Monty Python κατάφεραν να «καταρρίψουν» αυτόν τον κανόνα, αποκτώντας εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Και ένας από λόγους που το κατάφεραν αυτό ήταν ο Τζον Κλιζ.

Ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός, ο 86χρονος Άγγλος μπορούσε να σταθεί με την ίδια άνεση τόσο στο θεατρικό σανίδι όσο στη μικρή και μεγάλη οθόνη. Όπως μπόρεσε να σταθεί και μετά το τέλος των Monty Python.

Και τώρα ετοιμάζεται να περάσει ένα βράδυ στο SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινωφελούς έργου, για να αφήσει το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 20:30, o Τζον Κλιζ θα πρωταγωνιστήσει στο event Not Dead Yet! στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Αρχικά θα γίνει προβολή της ταινίας Monty Python and the Holy Grail (Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης) γιορτάζοντας 50 χρόνια από την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ζωντανή συζήτηση με τον Τζον Κλιζ και ερωτήσεις από το κοινό. Ο κωμικός θα μοιραστεί απλόχερα το χιούμορ, τη σοφία και απολαυστικές σκηνές από τα παρασκήνια -εφόσον, φυσικά, θυμάται κάτι από όλα αυτά.

Για τους φανατικούς του Τζον Κλιζ και του βρετανικού χιούμορ, ο ηθοποιός, κωμικός και συγγραφέας θα συμμετάσχει επίσης την ίδια ημέρα σε μια συζήτηση με τίτλο: Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας το ερώτημα: Τι κοινό έχουν η ζωή, η μαγεία και η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί αυτό το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε;

Η συζήτηση πραγματοποιείται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 11:10 μ.μ. στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Τη συζήτηση προλογίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, και συμμετέχουν ο κορυφαίος μάγος Μαρκ Μίτον, που αποτελεί και εμπνευστή της συζήτησης, ο πρωτοπόρος της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης Ρόντνεϊ Μπρουκς, o γκραν μετρ σκακιού Γκάρι Κασπάροφ, και η κορυφαία επαγγελματίας στον τομέα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης Φραντσέσκα Ρόσι.

Πότε: Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Στις 11:10 Συζήτηση Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη

Στις 20:30 Not Dead Yet!

Πού: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Aίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)

Ελεύθερη είσοδος (Για να παρακολουθήσεις τη συζήτηση κάνε εγγραφή στο SNF Nostos 2026)