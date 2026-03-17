Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Γεννήθηκε μέσα στα φώτα της σόουμπιζ, καθώς ήταν η κόρη των Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι. Στα 20 της μπήκε στον κόσμο του κινηματογράφου και κατάφερε στο πέρασμα του χρόνου να κοιτάξει στα μάτια τους διάσημους γονείς της. Η Τζέιμι Λι Κέρτις για περισσότερα από 45 χρόνια έχει δοκιμάσει τα πάντα – από κωμωδία μέχρι θρίλερ.

Και έχει καταφέρει να κερδίσει τα πάντα – ένα Όσκαρ, δύο Actor Awards, ένα Emmy, ένα BAFTA και δύο Χρυσές Σφαίρες. Μέχρι και για Grammy ήταν υποψήφια. Ωστόσο, η 67χρονη σταρ δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενη με όλες τις δουλειές της.

Πριν λίγες ημέρες, ενώ βρισκόταν στο πάνελ μιας καλλιτεχνικής συζήτησης στο Τέξας, δεν είχε πρόβλημα να αποκαλέσει «σκ@τά» μια από τις ταινίες που πρωταγωνιστούσε.

Το Τρομερά Πλάσματα κυκλοφόρησε το 1997, αν και δεν ήταν επίσημο sequel, θεωρήθηκε από όλους ως ο «πνευματικός διάδοχος» του φιλμ Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα – ίδιοι πρωταγωνιστές, ίδιο βρετανικό χιούμορ.

Jamie Lee Curtis and John Cleese on the set of A FISH CALLED WANDA (1988).

Ωστόσο ποτέ δεν έφτασε στο επίπεδο της ταινίας του 1988, που είχε την υπογραφή του Τζον Κλιζ, τον αέρα των Monty Python και σάρωσε στο box office, με τις εισπράξεις του να αγγίζουν τα 190 εκατ. δολάρια.

«Ήταν απαίσια η εμπειρία. Γυρίζαμε μια σκ@τά ταινία. Η αλήθεια είναι ότι το κάναμε όλοι μόνο για τα χρήματα» είπε η Τζέιμι Λι Κέρτις για τα Τρομερά Πλάσματα και έβαλε τελεία σε αυτή την κουβέντα.

Ωστόσο, δεν έχει και πολύ άδικο. Η ταινία του 1997 με το ζόρι έβγαλε τα έξοδά της στις σκοτεινές αίθουσες, ενώ ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Ρότζερ Ίμπερτ είχε γράψει τότε πως «δεν έχει αυτόν τον συγχρονισμό και την αυθόρμητη ροή μιας κωμικής παράνοιας, που έκαναν το Γουάντα τόσο ξεχωριστό».

Μάλιστα, την ίδια άποψη φαίνεται να έχει και ο Τζον Κλιζ, ο οποίος όταν το 2008 τον είχαν ρωτήσει τι θα άλλαζε στη ζωή του, είχε απαντήσει: «Δεν θα παντρευόμουν ποτέ την Άλις και δεν θα έκανα τα Τρομερά Πλάσματα».