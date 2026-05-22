Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον

Μπορεί το πρώτο μέρος της βιογραφίας για τον Μάικλ Τζάκσον να έφτασε στους κινηματογράφους μόλις έναν μήνα πριν, αλλά ο πρόεδρος της Lionsgate, Άνταμ Φόγκελσον, δήλωσε ότι η εταιρεία παραγωγής είναι «πραγματικά ενθουσιασμένη με την πρόοδο που σημειώνουμε» σε ότι αφορά τη δεύτερη ταινία για τον μουσικό καλλιτέχνη.

«Όλες οι συζητήσεις που έχουμε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν να πηγαίνουν εξαιρετικά καλά, και θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλές διασκεδαστικές ιστορίες για τον Μάικλ Τζάκσον, καθώς και πολλά από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή κομμάτια του μουσικού του ρεπερτορίου που δεν αναφέρθηκαν στην πρώτη ταινία», πρόσθεσε σε τηλεφωνική συζήτηση που είχε με αναλυτές, σύμφωνα με το Deadline.

«Μπορούμε να προχωρήσουμε στην αφήγηση αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη γεγονότα που συνέβησαν, ακόμη και στο χρονικό πλαίσιο της αρχικής ταινίας, τα οποία δεν αναφέρθηκαν. Επομένως, είμαστε πολύ, πολύ σίγουροι ότι έχουμε μια απίστευτα διασκεδαστική ταινία που θα προσελκύσει για άλλη μια φορά ένα παγκόσμιο κοινό καθώς τα κομμάτια θα ενωθούν», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν πολλά ακόμη να πούμε»

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου και ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στα παγκόσμια ταμεία.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να πούμε και πολλή μουσική να μοιραστούμε», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Τζον Φέλτχαϊμερ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Όταν ρωτήθηκε για τα οικονομικά στοιχεία της ταινίας «Michael 2», ο Φόγκελσον σημείωσε ότι το στούντιο διαθέτει «το 25% έως 30% της δεύτερης ταινίας, το οποίο έχει ήδη γυριστεί από την προηγούμενη παραγωγή, και έτσι προφανώς αυτό θα αποφέρει κάποιο όφελος. Ωστόσο, θα φροντίσουμε να δημιουργήσουμε για άλλη μια φορά μια μεγάλη και ικανοποιητική ταινία για ένα παγκόσμιο κοινό».

Η Νία Λονγκ και ο Κόλμαν Ντομίνγκο πρωταγωνιστούν επίσης στην ταινία, η οποία καλύπτει τα πρώτα χρόνια της ζωής του μουσικού ως μέλος του συγκροτήματος Jackson Five έως την σόλο καριέρα του που έμελε να τον μετατρέψει σε ποπ σταρ.

Αντιδράσεις

Παρά την επιτυχία της στα ταμεία, η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον πυροδότησε αντιδράσεις: ορισμένοι κριτικοί καταγγέλλουν ότι η ταινία «Michael» επέλεξε σκόπιμα να μην καλύψει το διαβόητο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης του Μαικλ Τζάκσον, αν και η απόφαση αυτή δεν φαίνεται να οφείλεται στους δημιουργούς της ταινίας.

Το Variety ανέφερε ότι, αρχικά, μεγάλο μέρος της ταινίας προσπαθούσε να καλύψει τις συνέπειες της πρώτης κατηγορίας.

Ωστόσο, η οικογένεια Τζάκσον ανακάλυψε μια ρήτρα στη συμφωνία με τον Τζορνταν Τσάντλερ, έναν από τους κατηγόρους του μουσικού, που απαγόρευε την απεικόνιση ή την αναφορά του σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό έργο. Οι δημιουργοί της ταινίας αναγκάστηκαν να ξαναγράψουν το φινάλε και να εστίασουν στη σχέση του Τζάκσον με τον αυταρχικό πατέρα του.

*Με πληροφορίες από: Deadline