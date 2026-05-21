Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
Ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε Χόρτον-Τάκερ αποκάλυψε πως συναντήθηκε με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν. Τι του είπε ο Αμερικανός των πράσινων.
Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησε αμέσως μετά την τελευταία προπόνηση της Φενέρμπαχτσε, ενόψει του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό (Παρασκευή 22/5, 18:00) και αποκάλυψε ότι συνομίλησε με τον Κέντρικ Ναν κι ότι ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού, του έδωσε ορισμένες συμβουλές για το παιχνίδι.
Οι δηλώσεις του Χόρτον-Τάκερ
«Είναι λίγο αστείο, ήμουν μαζί με τον Ναν χθες το βράδυ, είχαμε μία όμορφη κουβέντα. Φυσικά, μου ευχήθηκε τα καλύτερα. Σίγουρα θα ήταν ωραίο κατόρθωμα να κερδίσω την Ευρωλίγκα στην πρώτη μου σεζόν και να έχω All-Time κατορθώματα και όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Νιώθω πως έχω βάλει τον εαυτό μου σε μία καλή θέση για την καριέρα μου εδώ.
Να συνεχίσω να παίζω σκληρά και να είμαι ο εαυτός μου. Πολλοί στην Ευρωλίγκα ξέρουν τι παίκτης είμαι και νομίζω πως υπάρχει ένα νέο επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Αλλά δεν βλέπω προβλήματα με το πού είμαι τώρα. Αν συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου νομίζω θα είμαι σε καλή θέση και αυτό βοηθάει την ομάδα μας».
