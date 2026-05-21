Πίτερς: «Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις – Όλες οι ομάδες έχουμε τις ίδιες πιθανότητες» (vid)
Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για την πρόκληση του Final 4, δεν θέλησε να βγάλει κάποιο φαβορί ενώ τόνισε πως πρώτα από όλα είναι ο ημιτελικός.
- Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μέσα από το «T-Center» ο Άλεκ Πίτερς αποκάλυψε τις σκέψεις του για το Final 4 της Euroleague και μεταξύ άλλων τόνισε πως αυτό που προέχει είναι η νίκη στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00).
Παράλληλα ο Αμερικανός φόργουορντ τόνισε τη σημασία της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού και στην ώθηση που θα δώσει στους ερυθρόλευκους ώστε αν αρχικά ο Ολυμπιακός να περάσει στον τελικό και στη συνέχεια όλοι μαζί να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
Όσα είπε ο Άλεκ Πίτερς:
«Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις. Όλες οι ομάδες εδώ έχουμε τις ίδιες πιθανότητες, είναι πολύ ιδιαίτερες στιγμές και θα το πάμε περίοδο με περίοδο, έτσι είναι τα Final 4.
Για να πάρουμε το τρόπαιο πρέπει πρώτα να κερδίσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Το πρώτο βήμα είναι η νίκη στον ημιτελικό.
Ο κόσμος θέλουμε να μας δώσει αρχικά ενέργεια να νικήσουμε αύριο και μετά όλοι μαζί να καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο».
- Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ
- Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- Μόρις: «Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού» (vid)
- Πίτερς: «Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις – Όλες οι ομάδες έχουμε τις ίδιες πιθανότητες» (vid)
- Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
- Η προπόνηση του Ολυμπιακού στο T-Center πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (vids)
- Μπαρτζώκας: «Σημαντικό να χτίζεις αυτοπεποίθηση μέσα από τις συνήθειές σου»
- Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις