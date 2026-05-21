Επικό: Ο Μπαρτζώκας κάλεσε τον Γιασικεβίτσιους σε… αγώνα μποξ! (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Final Four της Euroleague στην Αθήνα δεν απέχει παρά μόνο μερικές ώρες, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη… μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο χρονικά ημιτελικό (22/5, 18.00).

Οι προπονητές και οι παίκτες των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στη μεγάλη μπασκετική γιορτή της Ευρώπης μίλησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (21/05) στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχαν μια όμορφη και ταυτόχρονα χιουμοριστική στιγμή, κατά την ώρα της φωτογράφισης, με το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που οι δύο προπονητές ετοιμάζονταν για την καθιερωμένη φωτογραφία μπροστά στο βαρύτιμο τρόπαιο, ο Έλληνας τεχνικός σήκωσε τις γροθιές του και πήρε πόζα μποξέρ, προκαλώντας τον Λιθουανό, ο οποίος ξέσπασε σε γέλια!

Δείτε το βίντεο με τον Μπαρτζώκα και τον Γιασικεβίτσιους