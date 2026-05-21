Επικό: Ο Μπαρτζώκας κάλεσε τον Γιασικεβίτσιους σε… αγώνα μποξ! (vid)
Την πιο χιουμοριστική στιγμή πριν από το Final Four της Αθήνας χάρισαν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους, καθώς ο προπονητής του Ολυμπιακού κάλεσε σε... αγώνα πυγμαχίας τον Λιθουανό!
Το Final Four της Euroleague στην Αθήνα δεν απέχει παρά μόνο μερικές ώρες, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη… μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο χρονικά ημιτελικό (22/5, 18.00).
Οι προπονητές και οι παίκτες των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στη μεγάλη μπασκετική γιορτή της Ευρώπης μίλησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (21/05) στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχαν μια όμορφη και ταυτόχρονα χιουμοριστική στιγμή, κατά την ώρα της φωτογράφισης, με το τρόπαιο της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, τη στιγμή που οι δύο προπονητές ετοιμάζονταν για την καθιερωμένη φωτογραφία μπροστά στο βαρύτιμο τρόπαιο, ο Έλληνας τεχνικός σήκωσε τις γροθιές του και πήρε πόζα μποξέρ, προκαλώντας τον Λιθουανό, ο οποίος ξέσπασε σε γέλια!
Δείτε το βίντεο με τον Μπαρτζώκα και τον Γιασικεβίτσιους
Bartzokas and Saras having a moment next to the EuroLeague trophy 😁 pic.twitter.com/Eu65JawBXI
— BasketNews (@BasketNews_com) May 21, 2026
