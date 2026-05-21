newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21 Μαΐου 2026, 13:32

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Ο Μάκης Βορίδης πήγε σε άλλο επίπεδο των εμπαιγμό των πολιτών», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού για τις υποκλοπές.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Βορίδης, ερωτηθείς από τον ΑΝΤ1 για το πώς έμαθε ο ίδιος για το Predator, απάντησε: «Μου ήρθε ένα έγγραφο και μου ανέφερε ότι το λογισμικό μου στο κινητό μου μολύνθηκε, χωρίς να μου αναφέρει ποιος το έκανε και είχε κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δεν με κάλεσε ποτέ. Να πω ότι μου ήρθε αυτό το χαρτί, πάρτε και μια μήνυση κατά αγνώστων δραστών γιατί κάποιος μου έκανε αυτό το κακό πράγμα. Η μήνυση κατά αγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά, πάει σε ένα αρχείο αγνώστων δραστών και ανασύρεται όταν υπάρξουν κάποια στοιχεία».

«Δεν θέλουμε να τον ‘αναστατώσουμε’», σημειώνει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, «αλλά με μια τέτοια μηνυτήρια αναφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν έβαλε το δημοκρατικό καθήκον του στην άκρη, πέτυχε την καταδίκη τεσσάρων κατηγορουμένων, την κατάρριψη ως αντισυνταγματικού του νόμου Τσιάρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την αποκάλυψη του σκανδάλου.

«Αυτή η σιωπή είναι ενοχική, κ. Βορίδη»

Όπως υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη, «ο κ. Βορίδης, αντιθέτως, όπως και άλλοι συνάδελφοι του στο υπουργικό συμβούλιο-στόχοι του predator, αναμετρήθηκαν με το καθήκον τους απέναντι στην αλήθεια, στο δημόσιο συμφέρον, στην εθνική ασφάλεια αλλά και απέναντι στην ιστορία της παράταξης τους και επέλεξαν προς χάριν της καρέκλας τους να μείνουν βουβοί».

«Και αυτή η σιωπή είναι ενοχική, κ. Βορίδη», επισημαίνει, προσθέτοντας πως «έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο πρώην υπουργός αναρωτήθηκε με νόημα γιατί δεν τον κάλεσε από μόνος του ο εισαγγελέας για την υπόθεση της παρακολούθησής του και χαρακτήρισε την τοποθέτηση του διοικητή της ΕΥΠ και τα ήξεις αφήξεις του στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών ως μη ικανοποιητικά».

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια, αλλά θα την επικαλεστεί για να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας και να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Economy
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες
Unmute Now Athens 18.05.26 Upd: 22:04

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες

Ουσιαστική παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην επιτυχημένη εκδήλωση Unmute Now, αφού άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες είναι οι τρεις προτεραιότητες για τους νέους ανθρώπους τόνισε, κάνοντας αναφορά και στην τραγωδία με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων παιδιών. Κάλεσε τους νέους να πάνε στην κάλπη και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Σύνταξη
Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Η ανακοίνωση 21.05.26

Εικοσιτετράωρη απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σύνταξη
Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Ελλάδα 21.05.26

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα

«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Euroleague 21.05.26

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2013 όταν ξανά ο ίδιος τον είχε οδηγήσει εκεί - Όσα είπε ο «coach B» για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Οσμή: «Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες – Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις
Σενάρια που αποκλείστηκαν 21.05.26

«Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες - Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις της οσμής

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά σε ουσίες με συγκεκριμένα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies