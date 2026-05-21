ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ο Μάκης Βορίδης πήγε σε άλλο επίπεδο των εμπαιγμό των πολιτών», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού για τις υποκλοπές.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Βορίδης, ερωτηθείς από τον ΑΝΤ1 για το πώς έμαθε ο ίδιος για το Predator, απάντησε: «Μου ήρθε ένα έγγραφο και μου ανέφερε ότι το λογισμικό μου στο κινητό μου μολύνθηκε, χωρίς να μου αναφέρει ποιος το έκανε και είχε κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δεν με κάλεσε ποτέ. Να πω ότι μου ήρθε αυτό το χαρτί, πάρτε και μια μήνυση κατά αγνώστων δραστών γιατί κάποιος μου έκανε αυτό το κακό πράγμα. Η μήνυση κατά αγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά, πάει σε ένα αρχείο αγνώστων δραστών και ανασύρεται όταν υπάρξουν κάποια στοιχεία».

«Δεν θέλουμε να τον ‘αναστατώσουμε’», σημειώνει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, «αλλά με μια τέτοια μηνυτήρια αναφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν έβαλε το δημοκρατικό καθήκον του στην άκρη, πέτυχε την καταδίκη τεσσάρων κατηγορουμένων, την κατάρριψη ως αντισυνταγματικού του νόμου Τσιάρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την αποκάλυψη του σκανδάλου.

«Αυτή η σιωπή είναι ενοχική, κ. Βορίδη»

Όπως υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη, «ο κ. Βορίδης, αντιθέτως, όπως και άλλοι συνάδελφοι του στο υπουργικό συμβούλιο-στόχοι του predator, αναμετρήθηκαν με το καθήκον τους απέναντι στην αλήθεια, στο δημόσιο συμφέρον, στην εθνική ασφάλεια αλλά και απέναντι στην ιστορία της παράταξης τους και επέλεξαν προς χάριν της καρέκλας τους να μείνουν βουβοί».

«Και αυτή η σιωπή είναι ενοχική, κ. Βορίδη», επισημαίνει, προσθέτοντας πως «έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο πρώην υπουργός αναρωτήθηκε με νόημα γιατί δεν τον κάλεσε από μόνος του ο εισαγγελέας για την υπόθεση της παρακολούθησής του και χαρακτήρισε την τοποθέτηση του διοικητή της ΕΥΠ και τα ήξεις αφήξεις του στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών ως μη ικανοποιητικά».

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια, αλλά θα την επικαλεστεί για να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας και να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.