Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ
«Ενοχλείστε από διαρροές που απειλούν την εθνική μας ασφάλεια. Δεν του απαντώ, συνομιλώ με τους πολίτες. Και ρωτώ, πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια με την δημοσιοποίηση μιας ερώτησης και μιας απάντησης.
Η ερώτηση λέει γνωρίζετε τους λόγους που παρακολουθήθηκα; Υπάρχει κάποιο χαρτί; Και απαντάει δεν γνωρίζω τους λόγους δεν υπάρχει χαρτί. Η ασφάλεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ απειλείται».
Με αυτά τα λόγια απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στις αιχμές που άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης από το βήμα της Βουλής για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ και του κ. Ανδρουλάκη στην συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
Κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Φλωρίδης φόρεσε τον μανδύα της θεσμικότητας χαρακτηρίζοντας «ιδιαίτερα δυσάρεστη» την «βαθύτατη προσβολή» της διάταξης που διέπει τις συνεδριάσεις την επιτροπής Θεσμών (σ.σ. μυστικότητα).
«Δεν θα μιλήσω εδώ και με αφορούν η αναφορά σε τυχόν ποινικές ευθύνες, στην πολιτική αντιπαράθεση αυτή η συζήτηση δε χωρά», είπε ο κ. Φλωρίδης για να λάβει την απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «κοιτάχτε με στα μάτια, με γνωρίζετε κοντά 3 δεκαετίες. Ελάτε στη δική μου θέση. Κοιτάχτε με μην ντρέπεστε Αν αφήνουν για εσάς υπονοούμενα για την πολιτική σας υπόσταση με πρακτοριλίκια και αποκαλυφθεί η κοροϊδία ότι ούτε ο ίδιος ο διοικητής ξέρει τι θα κάνατε; Θα σιωπούσατε; Όχι κ. Φλωρίδη δεν θα σιωπήσω».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε επίσης «ατόπημα» την αναφορά του ΠΑΣΟΚ στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην παραστεί στη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας λέγοντας πως «εκδώσατε μία ανακοίνωση και καρφωθήκατε, ότι η απόφαση του εισαγγελέα είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να δικαιολογήσει την επιλογή του για τις υποκλοπές».
Ο κ. Φλωρίδης «αρπάχτηκε» στην αίθουσα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία άφησε αιχμές για τη σχέση του υπουργού με τον πρόεδρο του χωριού του (Σταυροχώρι) επί χούντας.
«Υπάρχει μια ελληνική κωμωδία που πρωταγωνιστεί ο Κωνσταντίνου και έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό…», απάντησε με νόημα ο υπουργός.
