Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.
Απάντηση στην σφοδρή κριτική που του άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την αλόγιστη χρήση των επιστολικών ψήφων στη μυστική ψηφοφορία του περασμένου καλοκαιριού, έδωσε πριν από λίγο ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής είπε με νόημα: «όταν κάνουμε καταγγελίες για επιστολικές, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση».
Το «καρφί» του προέδρου της Βουλής έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης (κυρίως ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ) έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών ψήφων στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.
Η περίπτωση των επιστολικών για Βορίδη και Αυγενάκη
Ωστόσο, αυτό που δεν είπε ο πρόεδρος του Σώματος είναι αν ο ίδιος συμφωνεί και αποδέχεται τον τραγέλαφο του καλοκαιριού όπου μια κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου έγινε αντικείμενο χειραγώγησης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας με σκοπό να αποτραπούν ενδεχόμενες κακοτοπιές και διαφοροποιήσεις (σε μυστική ψηφοφορία) που μπορούσαν να σπάσουν την κυβερνητική γραμμή.
Επίσης, ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν διευκρίνισε αν υπάρχει αντίστοιχη πρόθεση και για τη ψηφοφορία της Πέμπτης όπου και πάλι θα στηθούν κάλπες και αν θα δοθεί -δυστυχώς- η δυνατότητα στους βουλευτές να ψηφίσουν από απόσταση, αποστέλλοντας τον φάκελο με την επιλογή τους στη γραμματεία της κοινοβουλευτικής τους ομάδας.
