Η Άλις Ρορβάχερ μεταμορφώνει τον Μικ Τζάγκερ σε φαροφύλακα

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, υποδύεται έναν φαροφύλακα στη νέα ταινία της σκηνοθέτιδας Άλις Ρορβάχερ, η οποία γυρίζεται αυτή τη στιγμή στο Στρόμπολι της Ιταλίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ο Τζάγκερ εθεάθη στο νησί στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας, αφού έφτασε με ελικόπτερο για να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Three Incestuous Sisters», η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Time Traveler’s Wife», Όντρεϊ Νιφενέγκερ.

Σύμφωνα με το Variety, ο Μικ Τζάγκερ μένει σε μια βίλα, όπου ο πατέρας της Ιζαμπέλα Ροσελίνι, ο Ρομπέρτο Ροσελίνι, ξεκίνησε τη γνωστή σκανδαλώδη σχέση του με τη μητέρα της, την Ίνγκριντ Μπέργκμαν, στα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας του το 1949.

Από την Ιταλία σε νέα δισκογραφία

Η Άλις Ρορβάχερ, η οποία έλαβε σημαντική αναγνώριση για την ταινία «Happy as Lazzaro», που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου στις Κάννες το 2018, και για τo σίκουελ της ταινίας, «La Chimera» (2023), στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Τζος Ο’Κόννορ ως ένας αποφυλακισμένος αρχαιοκάπηλος, κάνει το αγγλόφωνο ντεμπούτο της με την ταινία «Three Incestuous Sisters», το παραμύθι που δημιούργησε η ίδια η Νιφενέγκερ για τρεις αδελφές που ερωτεύονται τον γιο ενός φαροφύλακα.

Ο Τζάγκερ προστίθεται στο καστ που είχε ήδη ανακοινωθεί, το οποίο περιλαμβάνει τις Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Σίρσα Ρόναν και τον Ο’Κόννορ.

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων ρόλων του Μικ Τζάγκερ συγκαταλέγονται το ντεμπούτο του στην ταινία «Performance» των Ντόναλντ Κάμελ και Νικόλα Ρογκ, όπου έπαιξε έναν εξαντλημένο ροκ σταρ, μια drag queen ονόματι Γκρέτα στην ταινία «Bent» του Σον Μαθίας (2015), έναν επιχειρηματία που διευθύνει γραφείο συνοδών στην ταινία «The Man From Elysian Fields» του Τζορτζ Χίκενλουπερ (2001) και, πιο πρόσφατα, έναν συλλέκτη έργων τέχνης «The Burnt Orange Heresy» του Ιταλού σκηνοθέτη Τζουζέπε Καποτόντι (2019), που έκανε πρεμιέρα στη Βενετία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου στούντιο άλμπουμ με τίτλο «Foreign Tongues», που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου από την Capitol Records.

Το νέο άλμπουμ παρουσιάζεται με το πρώτο single «In the Stars», που κυκλοφόρησε ψηφιακά την Παρασκευή (5 Μαΐου) μαζί με το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ «Rough and Twisted».

Η πιο πρόσφατη ταινία μεγάλου μήκους της Ρορβάχερ είναι η «La Chimera» (2023), με πρωταγωνιστές τους Ο’Κόννορ και Ροσελίνι, η οποία διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ των Καννών.

*Με πληροφορίες από: Variety | The Hollywood Reporter