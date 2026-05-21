Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν
Woman 21 Μαΐου 2026, 21:00

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρώην βοηθός του Έπσταϊν, Σάρα Κέλεν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Η Σάρα Κέλεν εμφανίστηκε ενώπιον των ερευνητών του Κογκρέσου για να περιγράψει, με δικά της λόγια, μια σχέση που, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν σχέση συνεργασίας με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά κακοποίησης, φόβου και απόλυτου ελέγχου.

Η πρώην βοηθός του καταδικασμένου μαστροπού ανηλικων κατέθεσε την Πέμπτη, κεκλεισμένων των θυρών, στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν. Σύμφωνα με την προετοιμασμένη εναρκτήρια δήλωσή της, η Κέλεν είπε στους ερευνητές ότι υπέστη «σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση» από τον Έπσταϊν, όπως μεταδίδει το Politico.

«Ο Τζέφρι φρόντισε να ξέρω ότι αν τον αψηφούσα, αυτό θα μου κόστιζε τη ζωή. Ήμουν ένα σιωπηλό σώμα σε μια καρέκλα δίπλα σε άνδρες που άρχιζαν και τελείωναν πολέμους».

Η παρουσία της στην επιτροπή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι βουλευτές καλούνται να απαντήσουν σε ένα δύσκολο ερώτημα: η Κέλεν ήταν θύμα του κυκλώματος ή συνέβαλε, με τον ρόλο της, στη λειτουργία του;

Πριν ξεκινήσει η κατάθεσή της, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι περίμενε αυτή να είναι η πιο δύσκολη συζήτηση που είχε μέχρι στιγμής η επιτροπή με μάρτυρα.

«Ξέρω πώς την έβλεπε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν ξέρω πώς θα τη δει η Επιτροπή Εποπτείας», είπε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι. «Προφανώς τεκμαίρεται αθώα, θα έχει τη δέουσα διαδικασία, και εκτιμώ ότι βρίσκεται εδώ σήμερα».

Όπως πρόσθεσε, οι ερευνητές έχουν «πολλές ερωτήσεις», από την καθημερινή λειτουργία του περιβάλλοντος του Έπσταϊν μέχρι το τι είδε και τι γνωρίζει η ίδια.

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»

Στην προετοιμασμένη δήλωσή της, η Κέλεν περιγράφει την κακοποίηση που, όπως λέει, υπέστη τόσο από τον Έπσταϊν όσο και από τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη μόνη καταδικασμένη συνεργό στην υπόθεση, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στο κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης.

«Ο Τζέφρι φρόντισε να ξέρω ότι αν τον αψηφούσα, αυτό θα μου κόστιζε τη ζωή», ανέφερε, σύμφωνα με το κείμενο της δήλωσής της. «Ήμουν ένα σιωπηλό σώμα σε μια καρέκλα δίπλα σε άνδρες που άρχιζαν και τελείωναν πολέμους».

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με χαρακτήρισε εγκληματία μέσα σε μια μυστική συμφωνία με τον ίδιο μου τον κακοποιητή, χωρίς ούτε μία φορά να μου μιλήσει»

Η Κέλεν είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών ήδη από τη συμφωνία μη δίωξης του 2008, όταν θεωρήθηκε μία από τις τέσσερις γυναίκες που ενδεχομένως λειτουργούσαν ως συνεργοί του Έπσταϊν. Η συμφωνία εκείνη έχει δεχθεί σφοδρή κριτική, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι επέτρεψε στον Έπσταϊν να συνεχίσει για χρόνια να εκμεταλλεύεται νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.

Η ίδια, ωστόσο, δεν διώχθηκε ποτέ και δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Στην κατάθεσή της εμφανίζεται να περιγράφει την αντιμετώπισή της από τις αρχές ως μια αιφνιδιαστική και άδικη στοχοποίηση.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με χαρακτήρισε εγκληματία μέσα σε μια μυστική συμφωνία με τον ίδιο μου τον κακοποιητή, χωρίς ούτε μία φορά να μου μιλήσει», είπε.

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση. Ήμουν κυριολεκτικά μια δουλοπάροικη· στην πραγματικότητα, εκείνη με αποκαλούσε ακόμη και σκλάβα και τσιράκι της»

Από «θρησκευτική αίρεση» στο περιβάλλον του Έπσταϊν

Η Κέλεν αναφέρθηκε και στο προσωπικό της παρελθόν, λέγοντας στην επιτροπή ότι μεγάλωσε μέσα σε «θρησκευτική αίρεση» και παντρεύτηκε στα 17 της. Μετά το διαζύγιό της, όπως υποστήριξε, αποκόπηκε από την κοινότητά της.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας άνδρας τής είπε ότι θα τη σύστηνε στον Έπσταϊν, παρουσιάζοντάς τον ως «κυνηγό ταλέντων για τη Victoria’s Secret». Στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός του Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι εκείνος άρχισε να την πληρώνει μόνο αφού ξεκίνησε η σεξουαλική κακοποίηση.

Η Κέλεν απέρριψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιαστεί δημόσια ο ρόλος της δίπλα στη Μάξγουελ.

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση», ανέφερε. «Ήμουν κυριολεκτικά μια δουλοπάροικη· στην πραγματικότητα, εκείνη με αποκαλούσε ακόμη και σκλάβα και τσιράκι της».

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’αλήθεια μια χειραψία;
14 δευτερόλεπτα 21.05.26

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’αλήθεια μια χειραψία;

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του - Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
«Run, Forest, run» - Η πολύτιμη συμβουλή που έδωσε ο Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες
Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

Ιρανικά και αραβικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν.

The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες - Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)

Εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν πέτυχε ο Ατρόμητος που επικράτησε με 6-0 του υποβιβασμένου Πανσερραϊκού. Εντυπωσιακός ο Στίβεν Τσούμπερ που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

