Αρχίστε την επανάσταση χωρίς εμένα – Η Gen Z γιουχάρει την επέλαση της ΑΙ

Η επανάσταση της ΑΙ είναι εδώ, όμως η νέα γενιά κυριολεκτικά γιουχάρει όσους την ευαγγελίζονται.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει βιομηχανίες και αγορές σε όλο τον κόσμο, ένα αίσθημα ανησυχίας εντείνεται μεταξύ των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, οι οποίοι φοβούνται τον αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας και στην καθημερινή ζωή.

Σε ομιλία που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, ο τέως διευθύνων σύμβουλος της Google Έρικ Σμιντ είπε στους τελειόφοιτους ότι οι συνέπειες της ΑΙ θα είναι «μεγαλύτερες, ταχύτερες και βαθύτερες» σε σχέση με οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη στο παρελθόν.

«Θα αγγίξει κάθε επάγγελμα, κάθε σχολική τάξη, κάθε νοσοκομείο, κάθε εργαστήριο, κάθε άνθρωπο και κάθε σχέση» είπε. Οι φοιτητές αντέδρασαν με ηχηρές αποδοκιμασίες, αναφέρει το Reuters.

Οι φόβοι για τους νέους εργαζομένους δείχνουν βάσιμοι, δεδομένου ότι πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας προχωρούν σε απολύσεις. Η Meta, για παράδειγμα, σχεδιάζει να περικόψει το προσωπικό της κατά 10%, αρχής γενομένης αυτό τον μήνα.

Στο μεταξύ, η εταιρεία εγκατέστησε λογισμικό που παρακολουθεί τους υπολογιστές των υπαλλήλων της προκειμένου να συλλέξει δεδομένα για την εκπαίδευση των μοντέλων ΑΙ που σύντομα θα τους αντικαταστήσουν.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Amazon, η οποία απέλυσε 30.000 άτομα τους τελευταίους μήνες καθώς υιοθετεί λύσεις αυτοματοποίησης.

Ο Σμιντ αναγνώρισε ότι οι φόβοι της νέας γενιάς είναι «λογικοί, παρουσίασε όμως την επέλαση της ΑΙ ως κάτι αναπόφευκτο στο οποίο όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν.

Όμως το όραμα που παρουσιάζουν οι εταιρείες τεχνολογίας προκαλεί δυσφορία στη λεγόμενη Generation Ζ», τη γενιά όσων γεννήθηκαν μεταξύ του 1997 και του 2012.

Τον Απρίλιο, δημοσκόπηση της εταιρείας Gallup έδειχνε ότι το ποσοστό των νέων που δηλώνουν αγχωμένοι ή οργισμένοι με την ΑΙ όλο και αυξάνεται, ενώ το ποσοστό των αισιόδοξων πέφτει.

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι κίνδυνοι της ΑΙ υπερσταθμίζουν τα οφέλη. Μόνο το 15% πιστεύει το αντίθετο, ποσοστό αισθητά μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να αποκτήσουν δεξιότητες στην ΑΙ, θεωρούν όμως ότι αυτό στέκεται εμπόδιο την πραγματική μάθηση και τη δημιουργικότητα.

«Τα αρνητικά συναισθήματα εντάθηκαν το τελευταίο έτος» ανέφεραν οι ερευνητές της Gallup.

«Οι νέοι ενήλικες στην αγορά εργασίας είναι σημαντικά πιο πιθανό να θεωρούν την τεχνητή νοημοσύνη κίνδυνο παρά όφελος» έγραφαν.

Η έρευνα πάντως έδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο τείνουν να έχουν πιο θετική εικόνα και το αντίστροφο.

Ο Σμιντ, πάντως, δεν ήταν ο μόνος που δέχτηκε γιουχαρίσματα. Το ίδιο συνέβη στην Γκλόρια Κόλφιλντ, στέλεχος της αγοράς ακινήτων, όταν έδωσε ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα στις 8 Μαΐου.

«Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι η επόμενη βιομηχανική επανάσταση» πρόλαβε να πει πριν αρχίσουν οι αποδοκιμασίες.