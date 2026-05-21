Airbnb: Ανοδικά κινείται η ζήτηση στη βραχυχρόνια μίσθωση, αυξάνονται οι τιμές στα καταλύματα
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Μαΐου 2026, 09:04

Airbnb: Ανοδικά κινείται η ζήτηση στη βραχυχρόνια μίσθωση, αυξάνονται οι τιμές στα καταλύματα

Η πορεία της ζήτησης καταλυμάτων τύπου Airbnb για τη θερινή σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA - Η δυναμική στις ευρωπαϊκές αγορές και η θέση της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Με ισχυρή δυναμική εισέρχεται στη θερινή σεζόν η βραχυχρόνια μίσθωση, τύπου Airbnb στη χώρα μας, καθώς η ζήτηση κινείται ανοδικά και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές, παρά τη μικρή επιβράδυνση που καταγράφηκε την άνοιξη, λόγω και των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Οι Έλληνες διαχειριστές κατάφεραν να ενισχύσουν τις τιμές, με τη μέση ημερήσια (ADR) να διαμορφώνεται στα 107,1 ευρώ

Σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή ανάλυση της AirDNA για τον Απρίλιο του 2026, η χώρα εμφανίζει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο καλοκαιρινής ζήτησης όσο και σε επίπεδο τιμών.

Ο Απρίλιος κινήθηκε πιο υποτονικά σε σχέση με πέρυσι, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση. Οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ η πληρότητα υποχώρησε στο 54,8%, καθώς η αύξηση της προσφοράς καταλυμάτων στην Ευρώπη ξεπέρασε την άνοδο της ζήτησης. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά η προσφορά διαθέσιμων καταχωρήσεων μειώθηκε κατά 3,6%, στοιχείο που λειτούργησε υποστηρικτικά για τις αποδόσεις των καταλυμάτων.

Οι Έλληνες διαχειριστές καταλυμάτων Airbnb

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι Έλληνες διαχειριστές κατάφεραν να ενισχύσουν τις τιμές. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 7,8% και διαμορφώθηκε στα 107,1 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) σημείωσε άνοδο 2,1%, φτάνοντας τα 58,7 ευρώ, παρά τη μικρή υποχώρηση της πληρότητας.

Οι προοπτικές για το καλοκαίρι εμφανίζονται ακόμη πιο ισχυρές. Η συνολική θερινή ζήτηση στην Ελλάδα κινείται ήδη 9,3% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, επίδοση καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 8,2%. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η εικόνα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου οι κρατήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 13,5% και 11,4% αντίστοιχα. Ανοδικά κινείται και ο Σεπτέμβριος, με αύξηση 12,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το υψηλότερο premium τιμών στην Ευρώπη

Η AirDNA επισημαίνει επίσης ότι η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο εποχικό premium τιμών στην Ευρώπη. Οι θερινές τιμές διαμορφώνονται κατά περίπου 55% υψηλότερα σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά, ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συγκεκριμένα, η μέση ημερήσια τιμή το καλοκαίρι φτάνει τα 174 ευρώ, έναντι 113 ευρώ εκτός θερινής περιόδου.

Γενικότερα η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων εισέρχεται στο καλοκαίρι του 2026 με ισχυρή ζήτηση, παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αυξημένη προσφορά καταλυμάτων. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της AirDNA, η ζήτηση για την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου κινείται ήδη 8,2% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, με τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο να εμφανίζουν τις ισχυρότερες επιδόσεις.

Η αύξηση της προσφοράς

Ωστόσο, η αύξηση της προσφοράς εξακολουθεί να ξεπερνά τη ζήτηση. Τον Απρίλιο, τα διαθέσιμα καταλύματα στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,6%, φτάνοντας τα 3,71 εκατ., ενώ οι διανυκτερεύσεις υποχώρησαν κατά 5,7%. Ως αποτέλεσμα, η μέση πληρότητα μειώθηκε στο 55,3%.

Παρά τη χαμηλότερη πληρότητα, οι τιμές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 6,3% στα 127 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 2,5%, δείχνοντας ότι οι διαχειριστές διατηρούν ισχυρή τιμολογιακή πολιτική ακόμη και σε συνθήκες ηπιότερης ζήτησης.

Η μετατόπιση της ζήτησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετατόπιση της ζήτησης προς πιο «μεσαίες» κατηγορίες καταλυμάτων. Τα segments Economy, Midscale και Upscale καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις για το καλοκαίρι, καθώς οι ταξιδιώτες φαίνεται να αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής εν μέσω αυξημένου κόστους μετακινήσεων και διαμονής.

Σε επίπεδο χωρών, οι βόρειες ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική. Η Δανία καταγράφει άνοδο της θερινής ζήτησης κατά 50,9%, ενώ ισχυρές επιδόσεις σημειώνουν επίσης η Πολωνία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Αντίθετα, πιο παραδοσιακοί μεσογειακοί προορισμοί, όπως η Κροατία, εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης.

Πηγή: ΟΤ

Business
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας - Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
Στεγαστική πολιτική 21.05.26

KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο

Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26

Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή - Τι στάση θα κρατήσει η ΝΔ

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Σύνταξη
Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας - Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι συνομιλίες
Έξαλλος ο Νετανιάχου 21.05.26

Συνεχίζονται οι ανταλλαγές προτάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ

Το Ιράν «εξετάζει» νέα πρόταση των ΗΠΑ που βασίζεται στην αρχική πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης - Ο Τραμπ λέει ότι η κατάσταση είναι στο όριο μεταξύ εκεχειρίας και επανέναρξης των επιθέσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στα «άκρα» οδηγείται η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την εξεταστική επιτροπή και τις διαρροές. Τα ερωτήματα για τον φάκελο παρακολούθησης του Ανδρουλάκη και οι καταγγελίες περί μεθόδευσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 21.05.26

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Ελλάδα 21.05.26

Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο

Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

