ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, αναφορικά με το ακίνητο που νοικιάζει στο Δημόσιο.

«Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Γεωργιάδης, που θυμίζουμε για την πολιτική του αξιοπιστία πως έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα κλεφτών και άφηνε υπονοούμενα για βαλίτσες με μετρητά επί διακυβέρνησής της, επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

Όπως υπογραμμίζει, «γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή έγινε επί Νέας Δημοκρατίας το 2009. Γνωρίζει δια των δημοσιευμένων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο το ποσοστό κυριότητας του επί του ακινήτου όσο και των ποσών των ενοικίων».

Και επαναλαμβάνει ότι «τα υπόλοιπα σχετικά με τον λίβελλο του κ. Γεωργιάδη, στη δικαιοσύνη, όπως έχει προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης».

Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο – Αστείο ότι παίρνει 1.000 ευρώ

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πολύ πλούσιος και ευνοημένος από το Δημόσιο άνθρωπος», ισχυρίσθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας για μία ακόμη φορά πως δεν έχει το δικαίωμα «να κουνάει το δάχτυλο».

«Είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να πάει στα δικαστήρια. Θα με διατάξει το δικαστήριο να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα. Θα το αντέξω κι αυτό», δήλωσε ειρωνικά, επιμένοντας ότι «κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο χωρίς να το θέλει. Αυτός πήγε σε διαγωνισμό».

Όπως ανέφερε, μάλιστα, μιλώντας στο OPEN, το «ότι παίρνει 1.000 ευρώ είναι τελείως αστείο. Τι κάνει ο κ. Ανδρουλάκης; Ο κ. Ανδρουλάκης κέρδισε μια σύμβαση 10.000 ευρώ το μήνα, αυτή έγινε επί μνημονίου 8.000 ευρώ τον μήνα, μετά ξαναπήγε 10.000 ευρώ τον μήνα. Άρα, δεν παίρνει 1.000. Τι λέει έξυπνα; Λέει ‘εγώ παίρνω 1.000 ευρώ αφαιρουμένων των φόρων’. Δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και σε κανέναν».

Μαθήματα περί «τοξικότητας» από τον Γεωργιάδη

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Μέσα σε όλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίσθηκε περιχαρής που ενδεχομένως «συνέβαλε» στο να μιλήσει το ΠΑΣΟΚ «πιο πολιτικά», κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για «τοξικότητα».

«Χαίρομαι, διότι από την ώρα που έγινε η ιστορία του ακινήτου, διαπιστώνω ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει πιο πολιτικά. Αν συνέβαλα και εγώ για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνεις την τοξικότητα στην πολιτική στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτούργησα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση. Δεν πειράζει», υποστήριξε ο πλέον τοξικός υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη.