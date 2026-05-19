Η Ήβη Αδάμου μας σαγηνεύει…. με το νέο της βίντεο κλιπ «Ξελογιάστρα»
Με τη χαρακτηριστική της ερμηνεία και ένα εκρηκτικό πάντρεμα λαϊκών και balkan στοιχείων, η Ήβη Αδάμου παρουσιάζει μία από τις πιο δυναμικές και ξεχωριστές κυκλοφορίες της χρονιάς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Ήβη Αδάμου επέστρεψε πιο εκρηκτική από ποτέ με το ολοκαίνουργιο single της «Ξελογιάστρα», ένα ακαταμάχητο music anthem σε στίχους & μουσική του Μιχάλη Κουϊνέλη, που ήδη δίνει τον ρυθμό του φετινού καλοκαιριού.
Με τη χαρακτηριστική της ερμηνεία και ένα εκρηκτικό πάντρεμα λαϊκών και balkan στοιχείων, η Ήβη Αδάμου παρουσιάζει μία από τις πιο δυναμικές και ξεχωριστές κυκλοφορίες της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική της ικανότητα να μετατρέπει κάθε νέα δουλειά της σε απόλυτο music statement.
Παράλληλα, κυκλοφορεί και το music video του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία του Bodega, το οποίο ξεχωρίζει για τη ζεστή κινηματογραφική αισθητική του και τις έντονες εικόνες που παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο balkan παραμύθι. Μέσα σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό χωριού, με κυρίαρχο το λευκό χρώμα -σύμβολο ελευθερίας, θηλυκότητας και καλοκαιρινής ανεμελιάς- η Ήβη Αδάμου εμφανίζεται σαγηνευτική και αυθεντική, χορεύοντας και μοιράζοντας στιγμές με τις φίλες της σε ένα video γεμάτο ρυθμό, κίνηση και συναίσθημα.
Η «Ξελογιάστρα» κυκλοφορεί από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.
- «Καμπανάκι» ΟΗΕ για αγροδιατροφικό σοκ – Κίνδυνος από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
- Θεσσαλονίκη: Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση – Με 209 χλμ/ώρα και ανάποδα υπό την επήρεια αλκοόλ
- ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: Το θρυλικό περιοδικό «Δράση» επιστρέφει
- 80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
- Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
- Πετρ Βλαχόφσκι: Δια βίου αποκλεισμός στον Τσέχο προπονητή που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες παίκτριες
- Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Δεν πιστεύω στο αφήγημα των «ήρεμων νερών»
- Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής 8.300 m3 στο Δήμο Καλαμάτας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις