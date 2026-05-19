Η Dara στην κορυφή των charts παγκοσμίως!

Η Dara, η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision με το «Bangaranga», καταγράφει ήδη εντυπωσιακή πορεία στα παγκόσμια charts, μόλις τρεις ημέρες μετά τον θρίαμβό της στον διαγωνισμό.

Το «Bangaranga», με υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί με την υποστήριξη της Panik Records, χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη θέση με 516 βαθμούς, σημειώνοντας παράλληλα ρεκόρ ως η μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο στην ιστορία του διαγωνισμού (173 βαθμοί). Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια που κοινό και επιτροπές ανέδειξαν τον ίδιο νικητή.

Η Dara, που εντυπωσίασε με την εμφάνισή της και έκανε ολόκληρη την Ευρώπη να τραγουδά «Bangaranga», έχει ήδη κατακτήσει τα διεθνή charts. Το τραγούδι βρίσκεται στο Top 10 του Spotify σε 21 χώρες, ενώ καταλαμβάνει τη θέση Νο. 12 στο Global Spotify Chart, με 3,171 εκατομμύρια streams.

Παράλληλα, το «Bangaranga» βρίσκεται στο Νο. 1 των charts σε 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Λιθουανία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Ουκρανία. Στην Ελλάδα βρίσκεται στη θέση Νο. 2, όπως και σε άλλες χώρες, όπως η Λετονία.

Επιπλέον, το track συγκαταλέγεται στο Top 3 του Genius Top Songs Chart – chart που αποτυπώνει τα πιο δημοφιλή τραγούδια βάσει αναζητήσεων και ενδιαφέροντος του κοινού – αποτελώντας το μοναδικό single εκτός του νέου album του Drake που φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις.

Το «Bangaranga», μια δήλωση σύγχρονης ethnic pop με διεθνή προοπτική, φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Εκτός από την ίδια τη DARA, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Με σκηνική παρουσία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, η DARA κατάφερε να μαγέψει το κοινό και να δημιουργήσει μία επιτυχία άνευ προηγουμένου.