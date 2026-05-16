Κολοσσός – Ολυμπιακός 58-97: «Πάρτι» στη Ρόδο και τώρα… Final Four για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε με 97-58 τον Κολοσσό, έκανε το 2-0 στη σειρά των προημιτελικών και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, με τους ερυθρόλευκους πλέον να στρέφουν την προσοχή τους στο Final Four της Αθήνας και τον μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18.00).

Τρομερή εμφάνιση του Ντόντα Χολ ο οποίος σταμάτησε στους 21 πόντους και είχε ορισμένες φάσεις τρομερές με κάποια του καρφώματα να σε κάνουν να πιστεύεις πως έχει ελατήρια στα πόδια του. Στους 18 σταμάτησε ο επίσης εξαιρετικός Πίτερς, ενώ 15 έβαλε ο Ντόρσεϊ.

Από τους Ροδίτες κορυφαίος ήταν ο Γκαλβανίνι, με τον Κολοσσό να μην είναι καθόλου ανταγωνιστικός στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με δύο τρίποντα του Πίτερς και ένα από τον Γουόρντ στο πρώτο τρίλεπτο με το σκορ να είναι 2-11. Ο Ακίν με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 5-15 για τον Κολοσσό Ρόδου στο 5’. Ο Ντόντα Χολ με συνεχόμενους πόντους έκανε το 7-22 στο 7’. Ο Γουόρντ με τρίποντο έκανε το 10-25 για τον Ολυμπιακό στο 8’. Ο Τζόουνς με τρεις συνεχόμενους πόντους έκανε το 12-28, για να διαμορφώσει το σκορ της πρώτης περιόδου ο Πετρόπουλος με 2/3 βολές για το 14-28.

Ο Ολυμπιακός με δύο τρίποντα από Πίτερς και Λαρεντζάκη έκανε το 16-34 στο 12’. Ο Νιλικίνα με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 19-39 στο 14’. Ο Ακίν με 2/2 βολές μείωσε για τον Κολοσσό Ρόδου σε -20 και σκορ 21-41 στο 15’. Ο Ραντλ με τρίποντο έκανε το 24-43 από την κορυφή στο 16’. Ο Νιλικίνα με όμορφο καλάθι έκανε το 24-47 για τον Ολυμπιακό. Το ημίχρονο τελείωσε με δύο εύστοχες βολές του Γουόρντ και σκορ 27-55.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο του Πίτερς που έκανε το 29-58 στο 22’, για να κάνει ο Ντόρσεϊ το 29-61. Ο Νίκολς μείωσε με τρίποντο σε 34-61 για τον Κολοσσό στο 24’. Ο Καλαϊτζάκης έκανε το 37-67 στο 26’. Πίτερς και Ντόρσεϊ με δύο σουτ έκαναν το 37-72 στο 27’. Ο Ντόρσεϊ ύψωσε με τον Χολ να καρφώνει σε μια τρομερή φάση και να κάνει το 37-77 στο 29΄, για να κάνει ο Κουρουπάκης το 39-77 που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Ο Γκαλβανίνι μείωσε σε 42-79 με τρίποντο για τον Κολοσσό Ρόδου στο 31’. Κένεντι και Γκαλβανίνι μείωσαν κι άλλο σε 46-79 στο 33’. Ο Λαρεντζάκης με όμορφη προσπάθεια και καλάθι με αριστερό λέι απ έκανε το 52-85 στο 36’. Ο Χολ με δύο πολύ όμορφες φάσεις έκανε το 54-89 για τον Ολυμπιακό στο 38’.

O Aμερικανός συνέχισε να βγάζει απίθανες φάσεις με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 58-97 και τον Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, στρέφοντας ουσιαστικά όλη του την προσοχή στο Final Four της Αθήνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 3 (1/10 σουτ), Κένεντι 9 (3/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νίκολς 5 (2/8 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκαλβανίνι 14 (3/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Άκιν 7 (2/4 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8 (2/6 σουτ), Χρυσικόπουλος 6 (1), Καλαϊτζάκης 4, Κουρουπάκης 2 (1/6 δίποντα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουορντ 10 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μόρις 3 (1/6 σουτ, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντόρσεϊ 15 (6/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ), Πίτερς 18 (3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Χολ 21 (9/9 δίποντα, 13 ριμπάουντ), Νιλικίνα 11 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), Λαρεντζάκης 10 (2/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3 ασίστ), Παπανικολάου 2, Νετζήπογλου 2, Τζόουνς 5