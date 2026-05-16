sports betsson
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 17:58
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του «Ελ. Βενιζέλος»
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κολοσσός – Ολυμπιακός 58-97: «Πάρτι» στη Ρόδο και τώρα… Final Four για τους Ερυθρόλευκους
Μπάσκετ 16 Μαΐου 2026, 18:07

Κολοσσός – Ολυμπιακός 58-97: «Πάρτι» στη Ρόδο και τώρα… Final Four για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL, με τον Ντόντα Χολ να κάνει απίθανα πράγματα και πλέον στρέφει την προσοχή του στο Final Four της Euroleague.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε με 97-58 τον Κολοσσό, έκανε το 2-0 στη σειρά των προημιτελικών και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, με τους ερυθρόλευκους πλέον να στρέφουν την προσοχή τους στο Final Four της Αθήνας και τον μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18.00).

Τρομερή εμφάνιση του Ντόντα Χολ ο οποίος σταμάτησε στους 21 πόντους και είχε ορισμένες φάσεις τρομερές με κάποια του καρφώματα να σε κάνουν να πιστεύεις πως έχει ελατήρια στα πόδια του. Στους 18 σταμάτησε ο επίσης εξαιρετικός Πίτερς, ενώ 15 έβαλε ο Ντόρσεϊ.

Από τους Ροδίτες κορυφαίος ήταν ο Γκαλβανίνι, με τον Κολοσσό να μην είναι καθόλου ανταγωνιστικός στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με δύο τρίποντα του Πίτερς και ένα από τον Γουόρντ στο πρώτο τρίλεπτο με το σκορ να είναι 2-11. Ο Ακίν με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 5-15 για τον Κολοσσό Ρόδου στο 5’. Ο Ντόντα Χολ με συνεχόμενους πόντους έκανε το 7-22 στο 7’. Ο Γουόρντ με τρίποντο έκανε το 10-25 για τον Ολυμπιακό στο 8’. Ο Τζόουνς με τρεις συνεχόμενους πόντους έκανε το 12-28, για να διαμορφώσει το σκορ της πρώτης περιόδου ο Πετρόπουλος με 2/3 βολές για το 14-28.

Ο Ολυμπιακός με δύο τρίποντα από Πίτερς και Λαρεντζάκη έκανε το 16-34 στο 12’. Ο Νιλικίνα με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 19-39 στο 14’. Ο Ακίν με 2/2 βολές μείωσε για τον Κολοσσό Ρόδου σε -20 και σκορ 21-41 στο 15’. Ο Ραντλ με τρίποντο έκανε το 24-43 από την κορυφή στο 16’. Ο Νιλικίνα με όμορφο καλάθι έκανε το 24-47 για τον Ολυμπιακό. Το ημίχρονο τελείωσε με δύο εύστοχες βολές του Γουόρντ και σκορ 27-55.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο του Πίτερς που έκανε το 29-58 στο 22’, για να κάνει ο Ντόρσεϊ το 29-61. Ο Νίκολς μείωσε με τρίποντο σε 34-61 για τον Κολοσσό στο 24’. Ο Καλαϊτζάκης έκανε το 37-67 στο 26’. Πίτερς και Ντόρσεϊ με δύο σουτ έκαναν το 37-72 στο 27’. Ο Ντόρσεϊ ύψωσε με τον Χολ να καρφώνει σε μια τρομερή φάση και να κάνει το 37-77 στο 29΄, για να κάνει ο Κουρουπάκης το 39-77 που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Ο Γκαλβανίνι μείωσε σε 42-79 με τρίποντο για τον Κολοσσό Ρόδου στο 31’. Κένεντι και Γκαλβανίνι μείωσαν κι άλλο σε 46-79 στο 33’. Ο Λαρεντζάκης με όμορφη προσπάθεια και καλάθι με αριστερό λέι απ έκανε το 52-85 στο 36’. Ο Χολ με δύο πολύ όμορφες φάσεις έκανε το 54-89 για τον Ολυμπιακό στο 38’.

O Aμερικανός συνέχισε να βγάζει απίθανες φάσεις με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 58-97 και τον Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, στρέφοντας ουσιαστικά όλη του την προσοχή στο Final Four της Αθήνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 3 (1/10 σουτ), Κένεντι 9 (3/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νίκολς 5 (2/8 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκαλβανίνι 14 (3/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Άκιν 7 (2/4 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8 (2/6 σουτ), Χρυσικόπουλος 6 (1), Καλαϊτζάκης 4, Κουρουπάκης 2 (1/6 δίποντα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουορντ 10 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μόρις 3 (1/6 σουτ, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντόρσεϊ 15 (6/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ), Πίτερς 18 (3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Χολ 21 (9/9 δίποντα, 13 ριμπάουντ), Νιλικίνα 11 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), Λαρεντζάκης 10 (2/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3 ασίστ), Παπανικολάου 2, Νετζήπογλου 2, Τζόουνς 5

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Σύνταξη
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Σύνταξη
Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Σύνταξη
Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Μπάσκετ 16.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
FA Cup 16.05.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 16.05.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Σύνταξη
Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στο «Καμπ Νόου» αυτή την Κυριακή (17/5, 22:15) εναντίον της Μπέτις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από την βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από την βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Σύνταξη
Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Σύνταξη
Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Μπάσκετ 16.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Ελλάδα 16.05.26

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο
Ανατολική Ιερουσαλήμ 16.05.26

Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Ελλάδα 16.05.26

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό
Ελλάδα 16.05.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, ένδειξη βαθύτερης ψυχικής επιβάρυνσης που συχνά παραμένει αθέατη.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies