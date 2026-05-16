Η Σέριλιν Φεν αρνήθηκε να περπατήσει με μαγιό στην πασαρέλα του Twin Peaks
Culture Live 16 Μαΐου 2026, 17:10

Η Σέριλιν Φεν, ως Όντρεϊ Χορν, αρνήθηκε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Twin Peaks». Όμως, αποφάσισε να βγάλει έναν συγκλονιστικό λόγο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα συγκεκριμένο επεισόδιο του θρυλικού «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς, δεν κατάφερε να βγει στον άερα αναίμακτα και, χωρίς απώλειες: όπως μπορεί να θυμάστε, η σειρά επικεντρώθηκε (κάποια στιγμή) στον διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Twin Peaks», φέρνοντας τους αλλόκοτους χαρακτήρες σε ένα κεντρικό γεγονός.

Όμως, η Σέριλιν Φεν, αρνήθηκε να πάρει μέρος.

«Δεν το κάνω. Με τίποτα, γαμώτο»

Οι Nτόνα Χάγουορντ, Σέλι Τζόνσον, Λούσι Μοράν, Ναντίν Χέρλεϊ, Λάνα Μίλφορντ και Άνι Μπλάκμπερν συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ενώ οι Νόρμα Τζένινγκς, Ντοκ Χάγουορντ, Πιτ Μαρτέλ και Ντικ Τρεμέιν υιοθέτησαν τον ρόλο της κριτικής επιτροπής.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, ο χαρακτήρας της Σέριλιν Φεν, η Όντρεϊ Χορν, υποτίθεται ότι συμμετείχε, αλλά εμφανίστηκε μόνο για λίγο λόγω της σθεναρής αντίρρησης της ηθοποιού.

«Πήρα αμέσως τον Ντέιβιντ [Λιντς] και του είπα: ‘Δεν το κάνω. Με τίποτα, γαμώτο’», ανέφερε η Φεν, σύμφωνα με τον συγγραφέα Σκοτ Μέσλοου στο βιβλίο του, *A Place Both Wonderful and Strange: The Extraordinary Untold History of Twin Peaks*.

«Η Όντρεϊ ήταν εκεί, αλλά εγώ δεν περπάτησα πάνω-κάτω σε μια γαμημέν@ πασαρέλα φορώντας μαγιό», επέμεινε.

Ο νόμος της φύσης

Ο χαρακτήρας της εμφανίστηκε στο επεισόδιο μονάχα για να δώσει μια ομιλία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κάτι που η Σέριλιν Φεν θεώρησε ότι ταιριάζει περισσότερο με τον πολύπλοκο, επαναστατικό χαρακτήρα της.

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να σώσεις ένα δάσος, μια ιδέα ή οτιδήποτε έχει αξία — και αυτός είναι να αρνηθείς να στέκεσαι άπραγος και να το βλέπεις να πεθαίνει», είπε η Χορν στην ομιλία της.

«Υπάρχει ο νόμος της φύσης που είναι πιο θεμελιώδης για τη ζωή από τους νόμους του ανθρώπου. Και όταν κάτι που σε νοιάζει βρίσκεται σε κίνδυνο, πρέπει να δράσεις για να το σώσεις, αλλιώς θα το χάσεις για πάντα».

Μετά από μια μικρή παύση, πρόσθεσε: «Και αυτό είναι που εγώ, ως Μις Twin Peaks ή ως Όντρεϊ Χορν, σκοπεύω να κάνω».

Σε μια συνέντευξη του 2014 στο The A.V. Club, η Σέριλιν Φεν αναγνώρισε τη συμβολή του Ντέιβιντ Λιντς στον χαρακτήρα της Όντρεϊ, τον οποίο έγραψε ειδικά για εκείνη και τον οποίο η ίδια ενσάρκωσε καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς.

«Την καθόρισε ο Ντέιβιντ. Ήταν αυτή που ήταν εξαιτίας του. Αυτό που διαβάζεις σε ένα κομμάτι χαρτί είναι ένα πράγμα, αλλά όταν έφτασα εκεί, δεν μπορούσαν να βρουν saddle παπούτσια, και αυτός έλεγε: ‘Πρέπει να έχεις saddle παπούτσια!’. Είχε πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα στο μυαλό του», είπε.

«Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, όμως, ήταν το μολύβι μέσα στο φλιτζάνι του καφέ. Ένας από τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς μου είπε: ‘Αυτό είναι τόσο χαρακτηριστικό σου!’», ανέφερε γελώντας.

Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο
Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, ένδειξη βαθύτερης ψυχικής επιβάρυνσης που συχνά παραμένει αθέατη.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

