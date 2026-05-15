Επιστρέφει στη δράση ο Τεντόγλου με τη συμμετοχή του στα «Βεργώτεια»

Κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου θα δώσουν το Σάββατο (16/5) το «παρών» στο μίτινγκ Βεργώτεια, το πρώτο από μια σειρά δυνατών διοργανώσεων που θα διεξαχθούν στη χώρα μας το επόμενο δίμηνο. Το ανακαινισμένο ΔΑΚ Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» θα υποδεχθεί τον σπουδαίο Μίλτο Τεντόγλου, τον αθλητή που το 2022 στην ίδια διοργάνωση πέτυχε 8,36 μέτρα.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι θα κάνει τον πρώτο του αγώνα εντός συνόρων, πριν ξεκινήσει τη διαδρομή στους αγώνες Diamond League στις 23 Μαΐου στη Σιαμέν. Ο Τεντόγλου, με 8,27 μ. από τη χειμερινή σεζόν, θέλει να ξεκινήσει δυνατά τους αγώνες του στη θερινή περίοδο, η κορύφωση της οποίας θα γίνει τον Αύγουστο με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και θα ακολουθήσει το Ultimate Championships.

Το Αργοστόλι επέλεξε ως επόμενη στάση της σεζόν η Παναγιώτα Δόση, λίγες ημέρες μετά το 1,80 μ. στο ύψος στους Διασυλλογικούς Αγώνες, στον πρώτο της αγώνα μετά τον τραυματισμό της χειμερινής περιόδου. Η αθλήτρια του Θοδωρή Δόση είναι καλά και θέλει σταδιακά να ανεβάζει τον αγωνιστικό της ρυθμό. Στο ίδιο αγώνισμα θα είναι παρούσα και η πρωταθλήτρια από το Μαυροβούνιο, Μαρία Βούκοβιτς, στο ντεμπούτο της στη θερινή σεζόν.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη, μετά τις συντηρητικές κούρσες στους Διασυλλογικούς Αγώνες, θα επιδιώξει να ανεβάσει ένταση στα Βεργώτεια, σε μια χρονική περίοδο όπου ακόμη δεν βρίσκεται στην αγωνιστική κατάσταση που θέλει. Η Αποστολία Αντωνάτου επιστρέφει στο σπίτι της με στόχο να βελτιώσει εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ18, που πέτυχε στους σχολικούς αγώνες με 11.65.

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος έχασε τους Διασυλλογικούς Αγώνες, καθώς ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα και έχασε κάποιες ημέρες προπόνησης. Ο αθλητής του Κώστα Βογιατζάκη, παρ’ όλα αυτά, θα ανοίξει τη σεζόν στα Βεργώτεια, όπου θα έχει την ευκαιρία να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ενδιαφέρον θα έχει η παρουσία του Γκράβον Γκίλσπι από τις ΗΠΑ με ατομικό ρεκόρ 10.18.

Τα πρώτα άλματα της περιόδου θα κάνει στο ύψος ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, που το χειμώνα ξεπέρασε τα 2,25 μ. και έβαλε γερές βάσεις για μια λαμπρή σεζόν. Ο νεαρός αθλητής στοχεύει σε ένα καλό ξεκίνημα σε μια χρονιά που κορυφώνεται τον Αύγουστο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Το μήκος των γυναικών θα έχει έντονο συναγωνισμό, με τις Μαρία Στεφανοπούλου, Έβελυν Μητροπούλου και Νίκη Ποϊραζίδη να συνεχίζουν τη χρονιά στα Βεργώτεια. Η Στεφανοπούλου τον χειμώνα πέτυχε 6,47 μ., όμως δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν λόγω τραυματισμού, ενώ η Μητροπούλου με 6,45 μ. έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Κ20 και άφησε πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια. Καλές εμφανίσεις έκανε τον χειμώνα και η Ποϊραζίδη, που έφτασε το ρεκόρ της στα 6,31 μ. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η συμμετοχή της Σπυριδούλας Καρύδη, που στον Διασυλλογικό άφησε θετικές εντυπώσεις. Το «παρών» στη διοργάνωση θα δώσει και η πρωταθλήτρια του επτάθλου Αναστασία Ντραγκομίροβα, που θα πάρει μέρος σε μήκος και ύψος.

Στα 100 μ. εμπόδια η Σοφία Ιωσηφίδου θα κυνηγήσει έναν καλό χρόνο, ως συνέχεια της καλής παρουσίας της στους Διασυλλογικούς Αγώνες.

Το μίτινγκ Βεργώτεια διοργανώνει η ΓΕ Κεφαλληνίας σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αργοστολίου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργώτη.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από το ertsports3 στις 18.00.