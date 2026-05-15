Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση

Με τις ψήφους της ΝΔ, μετά από μια επεισοδιακή και μαραθώνια συνεδρίαση, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις, παραβρέθηκε στην συνεδρίαση και διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαδικασία, καταγγέλλοντας πως δεν της δόθηκε ο απαιτούμενος από τον Κανονισμό χρόνο για να μελετήσει τις υποθέσεις που την αφορούν.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του προέδρου της Επιτροπής, Γιώργου Γεωργαντά, το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό (κανένα κόμμα, πλην της Πλεύσης, δεν ψήφισε θετικά).

Η αντιπολίτευση στοιχήθηκε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στο αίτημα να αναβληθεί η διαδικασία και να δοθεί περισσότερος χρόνος, εξέλιξη όμως που δεν κατέστη δυνατή λόγω της πεισματικής άρνησης της πλειοψηφίας.

Η ΝΔ πρότεινε και τελικά πέτυχε να διαχωρίσει τις υποθέσεις μεταξύ των δύο που έχουν φτάσει στη Βουλή εδώ και καιρό (μήνυση Γεωργιάδη και δικαστικών λειτουργών) και των τριών που ήρθαν την περασμένη Τρίτη (η συζήτηση πήρε παράταση για την προσεχή Δευτέρα).

Η αντιπολίτευση αποχώρησε για μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να ολοκληρωθεί με ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν μόνο τα μέλη της ΝΔ.

Σε ό,τι αφορά στις δύο υποθέσεις για τις οποίες υπήρξε εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας, η Ολομέλεια θα κληθεί την ερχόμενη Τρίτη να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις σε μεταγενέστερο χρόνο.