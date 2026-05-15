ΣΥΡΙΖΑ: Φουλ επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Μα ποιον δουλεύει;»
Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πυρά από την Κουμουνδούρου για όσα είπε και όσα δεν είπε ο πρωθυπουργός.
- «Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
- Γιορτή σήμερα 16 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
- Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει;» αναρωτιέται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο Μητσοτάκη
«Η Ελλάδα είναι ‘πρωταθλήτρια’ στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για ενοίκιο, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνει το κόμμα της Κουμουνδούρου και συμπληρώνει «μήπως λυπάται και για τα καρτέλ; Για τα υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών; Για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας;».
Ο ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, τους «χασάπηδες» και τους «φραπέδες»
Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τα εύσημα στους λογογράφους του πρωθυπουργού. «Έκανε μια έμμεση αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηρίζοντας τον ‘ανεπαρκή’. Το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων που έχει γίνει σίριαλ δικογραφιών βαφτιστικέ ανεπάρκεια. Εύγε στους λογογράφους του παίρνουν το Όσκαρ ευρηματικότητας. Επιχειρηματολόγησε ότι θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές γιατί λέει θέλει να έχει λόγο στην κατανομή των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη ο κ. Μητσοτάκης; τι ακριβώς σκέφτεται δηλαδή να κάνει απευθείας αναθέσεις της ΚΑΠ στου κολλητούς του ‘Χασάπη’ και ‘Φραπέ’; Απίστευτος κυνισμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς», αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Για τη συνέντευξη του ανιψιού»
Για όσα δεν είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Για την κατάντια στο κράτος δικαίου δεν είπε κουβέντα. Όπως κουβέντα δεν είπε και για την συνέντευξη του ανιψιού του στη Real News. Τι να πει άλλωστε;».
Τέλος, όσον αφορά την αναθεώρηση του Άρθρο 86, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «ο πρωθυπουργός που εργαλειοποίησε σε απόλυτο βαθμό τη χρήση του λέει ότι θέλει τώρα να το αλλάξει. Αν όντως πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ας παραπέμψει τώρα στην Δικαιοσύνη τους αναφερόμενους στις δικογραφίες υπουργούς του για να κριθούν και ας πάψει να τους καλύπτει».
- Η… αδυναμία του Τραμπ στην τεχνολογία – Πού επένδυσε μαζικά
- Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
- Λευκάδα: Το πρώτο πόρισμα για το ουκρανικό θαλάσσιο drone
- Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2: Χαμόγελα στο Μπέρμιγχαμ, χαμόγελα… και στον Πειραιά
- Γιορτή σήμερα 16 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 16.05.2026]
- ΣΥΡΙΖΑ: Φουλ επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Μα ποιον δουλεύει;»
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 37-36: Προβάδισμα τίτλου για την Ένωση, έκανε το 1-0 στους τελικούς του πρωταθλήματος (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις