Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λιονέλ Μέσι στο MLS, πρωταγωνιστώντας στο 5-3 της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι με τρία γκολ και μία ασίστ και δείχνοντας... έτοιμος για Μουντιάλ.
Λιγότερο από ένας μήνας απέμεινε για τη σέντρα στο Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής και ο Λιονέλ Μέσι… ετοιμάζεται για μια ακόμη συμμετοχή του στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
Στα 38 του πια, ο «Πούλγκα» δεν δείχνει καμία διάθεση να… αφήσει το πόδι από το γκάζι, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί με απίθανες εμφανίσεις για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο «Λίο» πρόσφερε μια ακόμη τέτοια, πετυχαίνοντας χατ τρικ και μοιράζοντας μία ασίστ στο καταπληκτικό ματς που βρήκε την ομάδα του να επικρατεί στο εκτός έδρας 5-3 της Σινσινάτι.
Δείτε τα highlights του αγώνα με το χατ-τρικ του Μέσι
8 goal classic in Cincinnati ‼️@intermiamicf come away with a big win on the road. pic.twitter.com/Ex3nP03Wcj
— Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026
Το ματς ήταν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του MLS, με τον Μέσι να συμμετέχει στα 4 από τα 5 γκολ της Ίντερ. Ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό, όταν πίεσε και εκμεταλλεύτηκε κόντρα για το 0-1. Η Σινσινάτι απάντησε με δύο γκολ και ο Μέσι ξανά ήταν αυτός που ισοφάρισε σε 2-2 με υπέροχο πλασέ. Ακολούθησε δική του ασίστ για το 3-3 στο 79′ και τέλος, ήταν αυτός που έκλεισε και το σκορ, πετυχαίνοντας το τελικό 3-5 με προβολή από την μικρή περιοχή στο 89′.
