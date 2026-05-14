Μουντιάλ: Μισάωρο ημίχρονο στον τελικό για να… χωρέσει το show με Σακίρα και Μαντόνα (vid, pics)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δεύτερο ζέσταμα θα χρειαστούν οι ομάδες που θα διεκδικούν το τρόπαιο του Μουντιάλ, στον τελικό του «MetLife Stadium» του Nιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου! Και αυτό, γιατί όπως ανακοίνωσε επίσημα η FIFA, ο τελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα περιλαμβάνει και halftime show, στα πρότυπα του αμερικανικού Super Bowl.

Ένα show που αναμένεται να διαρκέσει για περίπου μισή ώρα και αναμένεται να είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό, αφού άλλωστε τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, είναι αρκετά για να έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο -κάτι που άλλωστε ήταν ούτως ή άλλως και η πρόθεση της FIFA όχι μόνο για τον τελικό, αλλά για ολόκληρη τη διοργάνωση. Η Σακίρα με το «Dai Dai» -το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα και το επταμελές γκρουπ της K-Pop, BTS, θα ανέβουν στη σκηνή και υπό εντυπωσιακά εφέ και σκηνικά, θα φροντίσουν να δώσουν αυτή την παγκόσμια χροιά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη.

View this post on Instagram A post shared by Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

View this post on Instagram A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball)

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως την όλη επιμέλεια του show, ως καλλιτεχνικός διευθυντής, θα έχει ο τραγουδιστής και frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ενώ τη διοργάνωσή του έχει αναλάβει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Global Citizen. Όπως ανακοίνωσε άλλωστε η FIFA, τα έσοδα θα στηρίξουν το Ταμείο Εκπαίδευσης Global Citizen της FIFA, μια πρωτοβουλία με σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών σε όλο τον κόσμο αλλά και την πρόσβασή τους στο ποδόσφαιρο. Στο πλαίσιο αυτό, ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο για τους αγώνες, θα διατεθεί στο συγκεκριμένο ταμείο.

The world’s biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay ‘s Chris Martin! A FIFA World Cup first, the… pic.twitter.com/OblQmXTW1M — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026

Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως, κάπου πρέπει να γίνει και… χώρος για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Πέρα από τις άκρως θετικές κοινωνικές δράσεις και το καλλιτεχνικό κομμάτι που θα βοηθήσει στην προώθηση του σπορ και σε αγορές που δεν αποτελεί το Νο1 αθλητικό «προϊόν», μετά τις σχετικές ανακοινώσεις της FIFA έντονος είναι ο προβληματισμός για τις ομάδες και τους αθλητές που θα αγωνιστούν στον συγκεκριμένο τελικό. Υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου ορίζουν ότι το ημίχρονο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα υπάρξει αλλαγή για να χωρέσουν όσα έχει προγραμματίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία και οι διοργανωτές.