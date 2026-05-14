newspaper
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το κλειστό Ορμούζ αναστέλλει ακόμη και κατασκευαστικά έργα
Διεθνής Οικονομία 14 Μαΐου 2026, 00:30

Το κλειστό Ορμούζ αναστέλλει ακόμη και κατασκευαστικά έργα

Τα κατασκευαστικά έργα σε όλο τον κόσμο καθυστερούν λόγω της έλλειψης προϊόντων που προέρχονται από το πετρέλαιο

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα κατασκευαστικά έργα καθυστερούν σε όλο τον κόσμο, καθώς τα κλειστά Στενά του Ορμούζ διαταράσσουν την προμήθεια βασικών υλικών και οδηγούν σε αύξηση των τιμών προϊόντων που προέρχονται από το πετρέλαιο, όπως τα χρώματα και τα μονωτικά υλικά.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες αναφέρουν ότι η απουσία ενός μόνο εξαρτήματος, συγκολλητικού ή υλικού αρκεί για να καθυστερήσει ολόκληρο το έργο.

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ανάπτυξης, συνεισφέροντας περίπου το 13% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αλλά οι κατασκευαστές αναφέρουν ότι η περιορισμένη προμήθεια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εμποδίζει πλέον την πρόοδο των έργων.

Ο Mασατόμι Μαέντα, πρόεδρος της Maeda Housing με έδρα τη Χιροσίμα, δήλωσε στους Financial Times ότι περίπου το ένα τέταρτο των έργων της εταιρείας έχει καθυστερήσει τον τελευταίο μήνα, καθώς οι προμηθευτές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τις ημερομηνίες παράδοσης για προϊόντα όπως σωλήνες PVC, μονωτικά υλικά και προκατασκευασμένα μπάνια.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες αναφέρουν ότι η απουσία ενός μόνο εξαρτήματος, συγκολλητικού ή υλικού αρκεί για να καθυστερήσει ολόκληρο το έργο.

«Έχουμε περίπου 20 συμβεβλημένα έργα στα οποία δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ομαλά τις εργασίες», δήλωσε ο Μαέντα. «Ήδη προβλέπουμε ότι οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των έργων θα καθυστερήσουν κατά δύο ή τρεις μήνες. Αν χαθούν οι πωλήσεις δύο μηνών, πιστεύω ότι θα υπάρξουν εταιρείες που δεν θα διαθέτουν επαρκές κεφάλαιο κίνησης».

Στενά του Ορμούζ και προϊόντα παράγωγα πετρελαίου

Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν εκτενώς υλικά που προέρχονται από το πετρέλαιο, η διακίνηση των οποίων έχει περιοριστεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ — μέσω του οποίου μεταφέρεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Τα επηρεαζόμενα προϊόντα — στα οποία περιλαμβάνονται η άσφαλτος, τα μονωτικά υλικά, ο εξοπλισμός φωτισμού, θέρμανσης και εξαερισμού, τα πλαστικά και τα χρώματα — έχουν ήδη σημειώσει απότομη αύξηση στις τιμές τους. Εν τω μεταξύ, οι υψηλότερες τιμές της βιομηχανικής ενέργειας οδηγούν επίσης σε αύξηση του κόστους του χάλυβα, του σκυροδέματος, του τσιμέντου, των κεραμικών και των τούβλων.

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ακινήτων της Ινδίας έχουν πληγεί. Ο Abhishek Lodha, που διευθύνει την Lodha Developers με έδρα τη Βομβάη, δήλωσε πρόσφατα ότι το κόστος κατασκευής είχε αυξηθεί κατά περίπου 5% από την έναρξη του πολέμου.

Στην Αυστραλία, η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα απειλεί να ανατρέψει τη δέσμευση της κυβέρνησης για την κατασκευή 1,2 εκατομμυρίων νέων κατοικιών έως το 2029, με ορισμένους κατασκευαστές να προειδοποιούν ότι η αύξηση του κόστους θα μπορούσε να προσθέσει έως και 50.000 δολάρια Αυστραλίας (36.000 δολάρια ΗΠΑ) στο κόστος κατασκευής μιας νέας κατοικίας.

Η Reece, ο μεγαλύτερος προμηθευτής υδραυλικού εξοπλισμού στην Αυστραλία, προειδοποίησε τους πελάτες της τον Μάρτιο ότι η διαταραχή θα την αναγκάσει να μετακυλήσει το κόστος στους πελάτες. Ανέφερε ότι η τιμή των σωλήνων υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται σε έργα πολιτικού μηχανικού θα αυξηθεί κατά 36% και η τιμή των σωλήνων PVC που χρησιμοποιούνται για οικιακές υδραυλικές εγκαταστάσεις θα αυξηθεί κατά 28,5%.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης των υπευθύνων προμηθειών του Ηνωμένου Βασιλείου για τον κατασκευαστικό κλάδο παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων πέντε μηνών, αφού το κόστος των εισροών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών δεκαετιών, εξαιρουμένης της απότομης ανόδου κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Νόμπλ Φράνσις, διευθυντής οικονομικών της Ένωσης Κατασκευαστικών Προϊόντων (CPA), δήλωσε ότι ορισμένοι εργολάβοι στη Βρετανία είχαν προειδοποιηθεί για αυξήσεις τιμών της τάξης του 10-30% τους επόμενους τρεις μήνες. Η CPA αναμένει αύξηση των περιπτώσεων αφερεγγυότητας εργολάβων τους επόμενους 12 μήνες.

Σημαντικές αυξήσεις τιμών είναι ήδη πραγματικότητα στην Ιαπωνία. Ο Yoshihide Kimura, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας Tomiso με έδρα την Τογιάμα, δήλωσε ότι τον περασμένο μήνα έλαβε πληθώρα email και φαξ που τον ενημέρωναν για «εξαιρετικές» αυξήσεις. Οι τιμές του PVC, για παράδειγμα, αυξήθηκαν κατά 70%, ανέφερε.

Ο Kimura είπε ότι η εταιρεία του δεν μπορούσε να μετακυλήσει το κόστος στους πελάτες, καθώς αυτοί θα χρειαζόταν να επαναδιαπραγματευτούν τα στεγαστικά δάνεια, και η αβεβαιότητα έκανε τους πελάτες να διστάζουν.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street
Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η ανακοίνωση 13.05.26

Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Σύνταξη
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Σύνταξη
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ

H Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας καθώς νίκησε την Λάτσιο στον τελικό και απέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της καθώς έχει πάρει και το πρωτάθλημα

Σύνταξη
Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Music Stage 13.05.26

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα

Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας

Σύνταξη
Η βραδιά του Ροντινέι
On Field 13.05.26

Η βραδιά του Ροντινέι

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Βάιος Μπαλάφας
Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Αθλητισμός & Σπορ 13.05.26

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!

Ο Ολυμπιακός το ήθελε και προκρίθηκε, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 17-16 την Μπρέσια και πέρασε οριστικά στο Final Four του LEN Champions League που θα γίνει στη Μάλτα!

Σύνταξη
Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
TV 13.05.26

Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί

Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
Ελλάδα 13.05.26

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα» σημειώνει ο Ζ. Κεσσές.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies