Το κλειστό Ορμούζ αναστέλλει ακόμη και κατασκευαστικά έργα

Τα κατασκευαστικά έργα καθυστερούν σε όλο τον κόσμο, καθώς τα κλειστά Στενά του Ορμούζ διαταράσσουν την προμήθεια βασικών υλικών και οδηγούν σε αύξηση των τιμών προϊόντων που προέρχονται από το πετρέλαιο, όπως τα χρώματα και τα μονωτικά υλικά.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες αναφέρουν ότι η απουσία ενός μόνο εξαρτήματος, συγκολλητικού ή υλικού αρκεί για να καθυστερήσει ολόκληρο το έργο.

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ανάπτυξης, συνεισφέροντας περίπου το 13% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αλλά οι κατασκευαστές αναφέρουν ότι η περιορισμένη προμήθεια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εμποδίζει πλέον την πρόοδο των έργων.

Ο Mασατόμι Μαέντα, πρόεδρος της Maeda Housing με έδρα τη Χιροσίμα, δήλωσε στους Financial Times ότι περίπου το ένα τέταρτο των έργων της εταιρείας έχει καθυστερήσει τον τελευταίο μήνα, καθώς οι προμηθευτές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τις ημερομηνίες παράδοσης για προϊόντα όπως σωλήνες PVC, μονωτικά υλικά και προκατασκευασμένα μπάνια.

«Έχουμε περίπου 20 συμβεβλημένα έργα στα οποία δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ομαλά τις εργασίες», δήλωσε ο Μαέντα. «Ήδη προβλέπουμε ότι οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των έργων θα καθυστερήσουν κατά δύο ή τρεις μήνες. Αν χαθούν οι πωλήσεις δύο μηνών, πιστεύω ότι θα υπάρξουν εταιρείες που δεν θα διαθέτουν επαρκές κεφάλαιο κίνησης».

Στενά του Ορμούζ και προϊόντα παράγωγα πετρελαίου

Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν εκτενώς υλικά που προέρχονται από το πετρέλαιο, η διακίνηση των οποίων έχει περιοριστεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ — μέσω του οποίου μεταφέρεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Τα επηρεαζόμενα προϊόντα — στα οποία περιλαμβάνονται η άσφαλτος, τα μονωτικά υλικά, ο εξοπλισμός φωτισμού, θέρμανσης και εξαερισμού, τα πλαστικά και τα χρώματα — έχουν ήδη σημειώσει απότομη αύξηση στις τιμές τους. Εν τω μεταξύ, οι υψηλότερες τιμές της βιομηχανικής ενέργειας οδηγούν επίσης σε αύξηση του κόστους του χάλυβα, του σκυροδέματος, του τσιμέντου, των κεραμικών και των τούβλων.

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ακινήτων της Ινδίας έχουν πληγεί. Ο Abhishek Lodha, που διευθύνει την Lodha Developers με έδρα τη Βομβάη, δήλωσε πρόσφατα ότι το κόστος κατασκευής είχε αυξηθεί κατά περίπου 5% από την έναρξη του πολέμου.

Στην Αυστραλία, η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα απειλεί να ανατρέψει τη δέσμευση της κυβέρνησης για την κατασκευή 1,2 εκατομμυρίων νέων κατοικιών έως το 2029, με ορισμένους κατασκευαστές να προειδοποιούν ότι η αύξηση του κόστους θα μπορούσε να προσθέσει έως και 50.000 δολάρια Αυστραλίας (36.000 δολάρια ΗΠΑ) στο κόστος κατασκευής μιας νέας κατοικίας.

Η Reece, ο μεγαλύτερος προμηθευτής υδραυλικού εξοπλισμού στην Αυστραλία, προειδοποίησε τους πελάτες της τον Μάρτιο ότι η διαταραχή θα την αναγκάσει να μετακυλήσει το κόστος στους πελάτες. Ανέφερε ότι η τιμή των σωλήνων υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται σε έργα πολιτικού μηχανικού θα αυξηθεί κατά 36% και η τιμή των σωλήνων PVC που χρησιμοποιούνται για οικιακές υδραυλικές εγκαταστάσεις θα αυξηθεί κατά 28,5%.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης των υπευθύνων προμηθειών του Ηνωμένου Βασιλείου για τον κατασκευαστικό κλάδο παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων πέντε μηνών, αφού το κόστος των εισροών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών δεκαετιών, εξαιρουμένης της απότομης ανόδου κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Νόμπλ Φράνσις, διευθυντής οικονομικών της Ένωσης Κατασκευαστικών Προϊόντων (CPA), δήλωσε ότι ορισμένοι εργολάβοι στη Βρετανία είχαν προειδοποιηθεί για αυξήσεις τιμών της τάξης του 10-30% τους επόμενους τρεις μήνες. Η CPA αναμένει αύξηση των περιπτώσεων αφερεγγυότητας εργολάβων τους επόμενους 12 μήνες.

Σημαντικές αυξήσεις τιμών είναι ήδη πραγματικότητα στην Ιαπωνία. Ο Yoshihide Kimura, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας Tomiso με έδρα την Τογιάμα, δήλωσε ότι τον περασμένο μήνα έλαβε πληθώρα email και φαξ που τον ενημέρωναν για «εξαιρετικές» αυξήσεις. Οι τιμές του PVC, για παράδειγμα, αυξήθηκαν κατά 70%, ανέφερε.

Ο Kimura είπε ότι η εταιρεία του δεν μπορούσε να μετακυλήσει το κόστος στους πελάτες, καθώς αυτοί θα χρειαζόταν να επαναδιαπραγματευτούν τα στεγαστικά δάνεια, και η αβεβαιότητα έκανε τους πελάτες να διστάζουν.

Πηγή: ot.gr