Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν

Υπό αξιολόγηση βρίσκονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής για το νέο επίδομα ανεργίας στο οποίο έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Με το νέο σύστημα, έρχονται σημαντικές μεταβολές ως προς το επίδομα ανεργίας με το ποσό της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης να αγγίζει τα 1.375 ευρώ.

Το νέο επίδομα στηρίζει με μεγαλύτερο ποσό τους ανέργους τους πρώτους 6 μήνες, συγκριτικά με το τωρινό πλαίσιο, καθώς είναι εμπροσθοβαρές -ξεκινάει υψηλότερο αρχικά και βαίνει μειούμενο ανά τρίμηνο- δίνοντας κίνητρο για ταχύτερη επιστροφή στην εργασία.

Ωστόσο, κανένας δικαιούχος δεν λαμβάνει χαμηλότερο ποσό από αυτό που θα έπαιρνε με το παλαιό σύστημα συνολικά τους 12 μήνες της ανεργίας.

Πώς έγινε η πιλοτική εφαρμογή

Η επιλογή έγινε με τη μέθοδο της Τυχαιοποιημένης Ελεγχόμενης Δοκιμής, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ηλικίας, φύλου και τόπου κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο επίδομα ανεργίας που θα λάμβαναν οι δικαιούχοι θα ήταν υψηλότερο συνολικά από το υφιστάμενο.

Ο αλγόριθμος υπολόγιζε αυτόματα το επίδομα τόσο με τα σημερινά δεδομένα (σήμερα το επίδομα ανεργίας, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι 565 ευρώ), όσο και με το νέο καθεστώς.

Αν ο άνεργος λαμβάνει υψηλότερο επίδομα με το νέο σύστημα, αυτόματα προεπιλέγεται.

Η δοκιμαστική περίοδος του προγράμματος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και έχει επεκταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 15.000 άνεργοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και λαμβάνουν την αυξημένη επιδότηση, με ορισμένους να φτάνουν το ανώτατο όριο των 1.375 ευρώ μηνιαίως.

Το επίδομα αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό ποσό, ενώ η διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, με προϋπόθεση 175 ημερών ασφάλισης, ενισχύοντας όσους έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές και διαθέτουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία.

Αντιστρόφως, όσο λιγότερα τα ένσημα και οι αποδοχές, τόσο μικρότερη θα είναι και η παροχή.

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα ανεργίας

Το κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη φάση είναι διπλό: αφενός η διατήρηση της επάρκειας στήριξης για τους ανέργους και αφετέρου η σύνδεση του επιδόματος με την ενεργή αναζήτηση εργασίας, ώστε να περιοριστεί η μακροχρόνια ανεργία.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πιο αυστηρή σύνδεση του επιδόματος και την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ καλούνται να αποδεχθούν προτάσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν στο προφίλ τους. Σε περίπτωση που ένας άνεργος αρνηθεί τρεις συνεχόμενες προσφορές εργασίας που θεωρούνται κατάλληλες, χάνει το δικαίωμα λήψης του επιδόματος.

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί το νέο σύστημα αφορά τον τρόπο καταβολής του επιδόματος. Το ποσό θα πιστώνεται σε προπληρωμένη κάρτα, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να δαπανάται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις συναλλαγές αυτές εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως η αγορά όπλων και τα τυχερά παιχνίδια.

Παράλληλα, το επίδομα θα δηλώνεται κανονικά στη φορολογική δήλωση, ωστόσο προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, το ποσό της επιδότησης δεν φορολογείται εφόσον τα υπόλοιπα εισοδήματα του δικαιούχου δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΟΤ