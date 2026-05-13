«Στη λίστα της Μάντσεστερ Σίτι ο Μαρέσκα αν φύγει ο Γκουαρντιόλα» (pic)

Ο Έντσο Μαρέσκα, σύμφωνα με τους Βρετανούς, αποτελεί τη μοναδική επιλογή που υπάρχει στο μυαλό των διοικούντων την Μάντσεστερ Σίτι για την διάδοχη κατάσταση του Πεπ Γκουαρντιόλα, εφόσον ο τελευταίος αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο των Πολιτών.

Ο Καταλανός τεχνικός έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, αλλά υπάρχει έντονη φημολογία πως δεν θα το εξαντλήσει. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Ιταλός προπονητής αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη και ουσιαστικά μοναδική επιλογή της διοίκησης της βρετανικής ομάδας.

Ο Μαρέσκα δεν είναι άγνωστος στο περιβάλλον της Σίτι, καθώς είχε διατελέσει βοηθός του Πεπ Γκουαρντιόλα, αποκτώντας εμπειρία από τη φιλοσοφία και το αγωνιστικό μοντέλο του συλλόγου.

Ο άλλοτε μέσος του Ολυμπιακού αρχισε την προπονητή του καριέρα από την Πάρμα, στη συνέχεια οδήγησε την Λέστερ στην επιστροφή στην Premier League, ενώ για ενάμιση χρόνο ήταν στον πάγκο της Τσέλσι, με την οποία πανηγύρισε το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πέρσι.

Από τις αρχές του έτους παραμένει χωρίς ομάδα, μετά την αποχώρησή του από το Λονδίνο λόγω διαφωνιών με τη διοίκηση, και εμφανίζεται έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του.