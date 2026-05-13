Βουλή: Κλήση στην Επιτροπή Θεσμών, Τζαβέλλα και Δεμίρη ζητά και το ΚΚΕ

Την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα που έθεσε προκλητικά στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη ζητά με επιστολή του και το ΚΚΕ.

«Να μας ενημερώσουν για τα λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους», αναφέρει το σχετικό αίτημα του Περισσού που έρχεται να συμπληρώσει αντίστοιχες επιστολές που έχουν ήδη καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Τι αναφέρει ο Κανονισμός της Βουλής

Ωστόσο, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να καλέσει τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί από τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής.

Με λίγα λόγια, η αντιπολίτευση μπορεί να επιβάλει την παρουσία των Τζαβέλλα και Δεμίρη στην Θεσμών μόνο αν μαζέψει 11 συνολικά από τις 26 υπογραφές μελών.

Θα πρέπει δηλαδή να καταθέσουν σχετικό αίτημα ακόμα 5 βουλευτές – μέλη της Επιτροπής.