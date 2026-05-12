Στη Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (vid)
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στη Βαλένθια για το κρίσιμο Game 5 του Παναθηναϊκού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρά την τιμωρία των τριών αγωνιστικών που του έχει επιβληθεί, ταξίδεψε κανονικά για τη Βαλένθια, εκεί όπου το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο του Game 5 των play offs της Euroleague (στο 2-2 η σειρά).
Στο αυριανό παιχνίδι ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» θα εκτίσει την τρίτη και την τελευταία αγωνιστική της ποινής απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα. Που σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στο Final Four της Αθήνας (22-24/5), τότε ο Γιαννακόπουλος θα μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά και τον ημιτελικό και τον τελικό της ομάδας του, εφόσον καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί.
«Ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε», ανέφερε στο πρώτο του story. Στο αμέσως επόμενο story αναφέρει τα εξής: «Δεν προλάβαμε να ανεβάσουμε ότι είμαστε στη Βαλένθια και μόνο η αστυνομία δεν έχει έρθει. Εγώ για το κατσικάκι ρε ήρθα, που έχετε ωραίο κατσικάκι. Ούτε ο μανουράς δεν έχει τέτοιο κατσίκι».
