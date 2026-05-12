Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 19:30) για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την αποστολή του ντέρμπι.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη (13/5, 19:30) τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ντανιέλ Ποντένσε που αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Από ‘κει και πέρα, ο προπονητής των Πειραιωτών πήρε και πάλι μαζί όλους του μη κοινοτικούς παίκτες, κάτι που σημαίνει πως θα αφήσει δύο εκτός, λίγο πριν το ματς.
Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
