Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη (13/5, 19:30) τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ντανιέλ Ποντένσε που αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Από ‘κει και πέρα, ο προπονητής των Πειραιωτών πήρε και πάλι μαζί όλους του μη κοινοτικούς παίκτες, κάτι που σημαίνει πως θα αφήσει δύο εκτός, λίγο πριν το ματς.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.