Διαιτησία: Τα φάλτσα υπέρ του ΠΑΟΚ μετά την ανακοίνωση και η πλειοψηφία των Γερμανών

Στα πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League οι Γερμανοί διαιτητές βγήκαν από το κάδρο των ορισμών επειδή έπρεπε να ρίξουν βάρος στην Bundesliga, προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Στίλερ ο οποίος ορίστηκε την 1η αγωνιστική Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-1 και στους ορισμούς της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League εμφανίστηκε ο ελίτ Σβεν Γιαμπλόνσκι που ο Λανουά όρισε στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

«Το σημερινό παιχνίδι απέδειξε ξεκάθαρα ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην ελίτ κατηγορία και δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν μπορούν να διαχειριστούν μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λάθη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν», ανάφερε η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αφορμή τη διαιτησία του Πολωνού Σιλβεστρζάκ, στο εντός έδρας παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Έτσι ο Λανουά όρισε τον ελίτ Ισπανό Μανθάνο που σφύριξε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 3-0, τον Ιταλό Σότσα στο εντός έδρας παιχνίδι του (3-1) με τον Ολυμπιακό, όπου εκ του αποτελέσματος ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ (επειδή το 1-0 ήταν οφσάιντ), ενώ ακολούθησε ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Καραϊσκάκη (Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1), ο οποίος τον ευνόησε όπως και στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου (Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0). (Η κριτική είναι αγωνιστική).

Στο επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εντός έδρας με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League , ο Λανουά θυμήθηκε τους Γερμανούς! Έτσι όρισε τον Γιαμπλόνσκι. Είναι ο δεύτερος ρέφερι από την Bundesliga που επιλέγεται για τα πλέι οφ 1-4. Ο πρώτος ήταν ο Στίλερ που σφύριξε Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-1.

Στην κανονική περίοδο της Stoiximan Super League ορίστηκαν Γερμανοί διαιτητές σε 12 ματς, στα πέντε ήταν του ΠΑΟΚ! Αναλυτικά:

6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 (‘Οσμερς),

7η αγωνιστική: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2 (Στέγκεμαν),

10η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 (Σλάγκερ),

20ή αγωνιστική: Αρης-ΠΑΟΚ 0-0 (Στέγκεμαν),

21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-0 (‘Οσμερς).

Στα υπόλοιπα ματς: ΑΕΚ-Αρης 1-0 (‘Οσμερς), Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (Αϊτεκίν), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (Στίλερ), Αρης-Παναθηναϊκός 1-1 (Τσβάιερ), Ολυμπιακός-Αρης 2-1 (Ζίμπερτ), Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3 (Σρέντερ), Αρης-Ολυμπιακός 0-0 (Γιαμπλόνσκι).