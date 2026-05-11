«Ευλογία» – Αιρετική ανάρτηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με φίδι μετά την καταδίκη της

Την περασμένη Δευτέρα, 4 Μαΐου, το δικαστήριο της Βεντούρα στην Καλιφόρνια επικύρωσε την ποινή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά τη σύλληψή της τον περασμένο Μάρτιο για οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

Ο δικηγόρος της, Μάικλ Γκόλντσταϊν, κατέληξε σε συμφωνία με τις αρχές για μια πιο επιεική μεταχείριση της σταρ.

Η ποινή περιλαμβάνει 12 μήνες επιτήρησης, μια ημέρα φυλάκισης και ένα αυστηρό πρόγραμμα αποτοξίνωσης και ψυχολογικής υποστήριξης.

«Η Μπρίτνεϊ αποδέχθηκε την ευθύνη για τις πράξεις της και έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα για μια θετική αλλαγή στη ζωή της», δήλωσε ο εκπρόσωπός της μετά την ακρόαση.

Λίγες ημέρες μετά την καταδίκη, η πριγκίπισσα της ποπ επέλεξε να σπάσει τη σιωπή της με έναν ασυνήθιστο τρόπο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία κρατά ένα μικρό φίδι, συνοδευόμενη από ένα μακροσκελές κείμενο για το «πνευματικό της ταξίδι».

«Τα φίδια είναι σύμβολα καλής υγείας, ανώτερης συνείδησης και καθαρής τύχης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως όλα όσα συνέβησαν ήταν μια «μεταμφιεσμένη ευλογία».

Η Μπρίτνεϊ τόνισε τη σημασία του να είναι κανείς ευγενικός με τον εαυτό του, χαρακτηρίζοντας την αυτοβελτίωση ως μια διαδρομή χωρίς τέλος.

Πριν από την καταδίκη, η Σπίαρς είχε ολοκληρώσει τη νοσηλεία της σε κέντρο αποτοξίνωσης, στο οποίο εισήλθε οικειοθελώς.

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι το κύριο κίνητρο για αυτή την απόφαση ήταν οι γιοι της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς, οι οποίοι είναι πλέον 20 και 19 ετών αντίστοιχα.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να συνειδητοποιεί πως η βοήθεια που δέχεται είναι απαραίτητη για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την οικογένειά της και να αφήσει πίσω της το παρελθόν.

Παρά τους περιορισμούς, που περιλαμβάνουν ακόμη και την εξουσιοδότηση των αρχών να ερευνούν το όχημά της για αλκοόλ και ναρκωτικά, η Μπρίτνεϊ συνεχίζει να εκπέμπει μηνύματα αυτοπεποίθησης.

Με αινιγματικές αναρτήσεις, η καλλιτέχνιδα προσπαθεί να πείσει το κοινό της —αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό— πως η πρόσφατη κρίση είναι η ευκαιρία για μια νέα αρχή. Μένει να φανεί αν αυτή η «πνευματική διαδρομή» θα αποδειχθεί αρκετά ισχυρή για να την κρατήσει μακριά από νέες δικαστικές περιπέτειες σημειώνει το People.