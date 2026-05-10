Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ελληνικό στοιχείο στη χθεσινή συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στο «Δεν χωράς πουθενά», που ερμήνευσε το συγκρότημα και απέσπασε διθυραμβικές αντιδράσεις από το κοινό. Λίγο νωρίτερα, οι Gojira είχαν δώσει τη δική τους, διαφορετική ελληνική «νότα» στη βραδιά, μέσα από μια εμφάνιση με σαφές πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gojira Official (@gojiraofficial)

«Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»

Ο Τζο Ντουπλαντιέ, κιθαρίστας και τραγουδιστής του γνωστού γαλλικού groove metal συγκροτήματος Gojira, εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας μπλούζα της συνέλευσης «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων».

Στην μπλούζα του κιθαρίστα των Gojira απεικονίζεται ο γνωστός ορειχάλκινος φανοστάτης με τους τρεις έρωτες, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς της πλατείας Εξαρχείων. Ο φανοστάτης, που για χρόνια αποτελούσε μέρος της εικόνας και της καθημερινότητας της πλατείας, απομακρύνθηκε από τον χώρο πριν από την έναρξη των εργασιών για τη Γραμμή 4 του Μετρό, εξέλιξη που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους και συλλογικότητες της περιοχής.



Η εμφάνιση του κιθαρίστα των Gojira δεν πέρασε απαρατήρητη, με τη συλλογικότητα να σχολιάζει την κίνηση μέσα από ανάρτησή της. Όπως αναφέρει: «Λέγεται ότι η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ θα μείνει στην ιστορία. Μπορεί να ακούστηκαν μέχρι και Τρύπες από τις κιθάρες τους, όμως, την παράσταση έκλεψε ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή, φορώντας την μπλούζα της συνέλευσης ” Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων”. Ευχαριστούμε, Τζο!».

Η ανάρτηση της συλλογικότητας

Τι έγινε στην χθεσινή συναυλία

Η βραδιά στο ΟΑΚΑ ξεκίνησε στις 18:00, με τους Knocked Loose να ανοίγουν το πρόγραμμα και να δίνουν το πρώτο δυνατό σήμα στο κοινό. Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκαν οι Gojira, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση, λίγο πριν οι Metallica πάρουν τη σκυτάλη για το κυρίως μέρος της συναυλίας.

Το live ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 23:00, με τους Metallica να αποχαιρετούν το κοινό με δύο από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους, το Master of Puppets και το Enter Sandman.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και οι εκτελέσεις των Fade to Black, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Sad but True και Seek and Destroy, που γνώρισαν την αποθέωση από τους χιλιάδες θεατές.



Η ένταση της βραδιάς αποτυπώθηκε ακόμη και στα όργανα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς το πλήθος —που ξεπέρασε τα 80.000 άτομα— προκάλεσε μικρές σεισμικές δονήσεις, ένα φαινόμενο γνωστό διεθνώς ως «concert quakes».