Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει -θεωρητικά τουλάχιστον- και η ανεργία μειώνεται, ένας σημαντικός αριθμός νέων εξακολουθεί να μεταναστεύει στο εξωτερικό επιβεβαιώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο ότι το φαινόμενο του brain drain δεν αποτελεί μια παροδική κρίση, αλλά μια δομική αιμορραγία που μετασχηματίζει την ελληνική κοινωνία.

Ο αριθμός των πτυχιούχων που ζουν στο εξωτερικό έφτασε σε ιστορικό υψηλό το 2025 με την προσθήκη χιλιάδων νέων αποφοίτων. Το φαινόμενο επηρεάζει κυρίως άτομα με υψηλή εξειδίκευση. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη δέκατη θέση πανευρωπαϊκά στη μετανάστευση ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το ισοζύγιο μετανάστευσης της Ελλάδας έχει αντιστραφεί από το 2023: περισσότεροι Έλληνες πολίτες επιστρέφουν στη χώρα από όσους φεύγουν. Οι έρευνες εργατικού δυναμικού των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, ωστόσο, αντιστρέφουν την τάση. Ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν κι εργάζονται στην Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται, φτάνοντας μάλιστα σε νέα ύψη το 2025.

Υπάρχει εξήγηση

Η Ελλάδα είναι μέλος μίας σειράς ζωνών ελεύθερης μετακίνησης. Κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί ανά πάσα στιγμή, μόνο με την ταυτότητά του, να περάσει τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε. και να εγκατασταθεί εκεί. Αυτή η ελευθερία, άλλωστε, είναι από τα πιο ελκυστικά οφέλη της ένωσης.

Σε άλλες χώρες, όμως, η υποχρέωση ενημέρωσης είναι θεσμοθετημένη. Στην Ολλανδία, κάθε νέος κάτοικος οφείλει να εγγραφεί στον δήμο διαμονής του εντός πέντε ημερών από την άφιξη, αλλά και να δηλώσει την αναχώρησή του όταν φύγει. Στη Γερμανία, η προθεσμία είναι δεκατέσσερεις ημέρες. Η Ελλάδα δεν διαθέτει αντίστοιχο ενοποιημένο σύστημα. Ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να ζει επί χρόνια στο εξωτερικό χωρίς να το γνωρίζει το κράτος.

Brain drain: Επιλεκτική τάση φυγής

Πρόσφατη έρευνα που που παρουσιάζει το greeceinfigures δείχνει μια ξεκάθαρη επιλεκτική τάση φυγής ατόμων με υψηλή εξειδίκευση. Οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης, γεγονός που υπογραμμίζει την απώλεια πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου για τη χώρα ενώ παρουσιάζεται μια εικόνα έντονων δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Οι τάσεις την τελευταία δεκαετία δείχνουν μια σταθερή και έντονα αυξητική πορεία, με τη μετανάστευση Ελλήνων πτυχιούχων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΕ, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) να έχει αυξηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, 128.500 Έλληνες πολίτες ηλικίας 20-64 με ανώτατη εκπαίδευση διαμένουν σε άλλες χώρες της ΕΖΕΣ, αυξημένοι κατά 13.900 άτομα (12,1%) σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Αριθμοί που προκαλούν… ίλιγγο

Σε αντιδιαστολή με τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς συνολικά, οι Έλληνες ηλικίας 20-64 που ζουν στην Ευρώπη έφτασαν τους 386.100 το 2025, σημειώνοντας επίσης ιστορικό υψηλό, με αύξηση 30.300 ατόμων σε ένα μόνο χρόνο.

Σχεδόν το σύνολο της αύξησης αυτής (30.000 από τα 30.300 νέα άτομα) αφορά Έλληνες με τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ο αριθμός όσων έχουν μόνο υποχρεωτική εκπαίδευση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος — δείχνοντας ότι το brain drain γίνεται όλο και πιο επιλεκτικό προς τις υψηλές δεξιότητες.

Οι πτυχιούχοι αποτελούν σήμερα μία από τις τρεις σχεδόν ισομεγέθεις ομάδες Ελλήνων στο εξωτερικό, μαζί με τους αποφοίτους Λυκείου ή επαγγελματικής κατάρτισης (126.300) και όσους έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση (130.200). Το ποσοστό απασχόλησής τους αγγίζει το 85,9%, σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των πτυχιούχων εντός Ελλάδας.

Το 2015, ζούσαν στην ΕΖΕΣ 64,7 χιλιάδες άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και είχαν ολοκληρώσει την ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ). Μία δεκαετία αργότερα, αυτός ο αριθμός έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας τους 130,1 χιλιάδες. Οι Έλληνες τριτοβάθμιας εκπαίδευση που ζουν εκτός Ελλάδας αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από όσους έχουν λάβει δευτεροβάθμια εκπαίδευσή (αύξηση 4,5%), ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μείωση 10,3%). Πλέον, απαρτίζουν το 42% του συνόλου των ατόμων που βρίσκονται στην ΕΖΕΣ.

Στη 10η θέση η Ελλάδα στη μετανάστευση ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Κροατία και η Λιθουανία, με 27,9 και 24,4 άτομα ανά 1000 κατοίκους αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση το Λουξεμβούργο, με μόλις 19 κατοίκους ανά 1000 να μεταναστεύουν εντός της ΕΖΕΣ, ενώ έχουν λάβει ανώτατη εκπαίδευση. Ο δείκτης για την Ελλάδα είναι 12,5 ανά 1000 κατοίκους.