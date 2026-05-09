Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».
Η Βαλένθια κατάφερε να κάνει το 2-2 στη σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό και έτσι το Game 5 (13/5, 22:00), που θα διεξαχθεί στην Ισπανία θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four.
Ωστόσο, μερικές ημέρες πριν από το Game 5 οι «νυχτερίδες» έχουν στο καλεντάρι τους τον αγώνα με την Μπασκόνια (10/5, 20:00) και ο διευθύνων σύμβουλος της Βαλένθια, Ενρίκ Καρμπονέλ, προειδοποίησε ότι αν δεν μετατεθεί η ημερομηνία του ματς, τότε θα παραταχθούν με την ομάδα Νέων.
Φυσικά, ο λόγος που η Βαλένθια θέλει να μετατεθεί το παιχνίδι, είναι για να αφοσιωθεί στο Game 5 με τους Πράσινους, ώστε να πάρει τη νίκη και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four της Euroleague.
Οι δηλώσεις του Καρμπονέλ
«Αν δεν μπορούν να αλλάξουν τον αγώνα, θα παίξουμε με την ομάδα U23.
Είναι φυσιολογικό η Βαλένθια να μην παρατάξει όλους τους παίκτες της πρώτης ομάδας για αυτόν τον αγώνα, επειδή είναι προφανές ότι ο αγώνας της Τετάρτης είναι πολύ σημαντικός. Ο σύλλογος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες με την ACB για να δει αν υπάρχει η επιλογή να μετατεθεί ένας ή και οι δύο αγώνες. Κοιτάζοντας τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε το περασμένο Σαββατοκύριακο και δεν παίζει ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο».
