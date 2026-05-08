Η Ρεάλ… βαράει διάλυση: Νέο περιστατικό στα αποδυτήρια ανάμεσα σε Εμπαπέ – Βινίσιους (pic)
Ένα ένα βγαίνουν προς τα έξω τα περιστατικά στα αποδυτήρια της Ρεάλ, με την κατάσταση στη Μαδρίτη να μυρίζει... μπαρούτι.
- Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
- Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά
- Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
- Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Δεν έχουν τελειωμό τα επεισόδια στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και η κατάσταση στη «Βασίλισσα» φαντάζει μη αναστρέψιμη πια.
Μετά το επεισόδιο ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε που έστειλε τον τελευταίο στο νοσοκομείο και το χαστούκι του Ρούντιγκερ στον Καρέρας, φαίνεται πως υπάρχει νέο επεισόδιο ανάμεσα σε παίκτες της Βασίλισσας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας OK Diario, υπήρξε «έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το πότε συνέβη. Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, οι δύο παίκτες έχουν εξαιρετική σχέση, αλλά υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσά τους, χωρίς όμως η κατάσταση να ξεφύγει από τα… λόγια.
🚨🚨 C’EST PAS POSSIBLE : ÇA A AUSSI CHAUFFÉ ENTRE VINICIUS 🇧🇷 ET MBAPPÉ 🇫🇷 !!!! 🤯😡
Les deux joueurs ont eu un accrochage ces dernières heures.
Il n’y a pas eu de bagarre mais une confrontation houleuse au cours de laquelle le ton est MONTÉ.
(@okdiario via @footmercato) pic.twitter.com/wpCkqXZbY6
— BeFootball (@_BeFootball) May 7, 2026
Όλα αυτά, βεβαίως, λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, στο «Καμπ Νόου» (10/5, 22:00), που θα μπορούσε να δώσει το πρωτάθλημα στους Καταλανούς σε ενδεχόμενη νίκη τους.
- Παναθηναϊκός: Τραυματίστηκαν Ίνγκασον και Πελίστρι – Δεν παίζουν στα τελευταία τρία ματς
- Ο μεθοδικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού στο βόλεϊ – Πώς σχηματίζεται η ομάδα της νέας σεζόν
- Η άγνωστη ιστορία του Λιονέλ Μέσι σε ντοκιμαντέρ του ESPN (vids)
- Γερμανία – Ελλάδα: Το γήπεδο που η Εθνική θα παίξει το σπουδαίο ματς για το Nations League
- «Dai Dai»: Αυτό είναι το τραγούδι του Μουντιάλ από τη Σακίρα (vids)
- Ο Ρονάλντο απάντησε με το 100ο του γκολ στα «Μέσι, Μέσι» της αντίπαλης εξέδρας (vids)
- Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)
- Επεισόδια σε αγώνα Futsal στην Κύπρο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις