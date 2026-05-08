view
Σάββατο 09 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 08 Μαΐου 2026, 15:35
Eνσωμάτωση

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια μικρή, κλειστή γιορτή, αντί για τη μεγαλοπρεπή επίδειξη της στρατιωτικής δύναμης της Ρωσίας που ήταν κάποτε. 

Όχι μόνο η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης το Σάββατο δεν θα περιλαμβάνει στρατιωτικά οχήματα ή στρατό λόγω αυτού που το Κρεμλίνο περιέγραψε ως «τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας», αλλά επίσης δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου καλεσμένοι στη Μόσχα. 

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι λίγοι που θα εμφανιστούν στην παρέλαση στις 9 Μαΐου, παρά τους κινδύνους ασφαλείας από την Ουκρανία και το πλήγμα στη φήμη τους, με ή χωρίς πιθανές επιθέσεις από το Κίεβο; 

Participants dance during the Waltz of Victory event, held to recreate the atmosphere of spring 1945 and celebrate the upcoming Victory Day, which marks the anniversary of the defeat of Nazi Germany in World War Two, in Moscow, Russia, May 7, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov TPX IMAGES OF THE DAY

Κάποτε με προέδρους των ΗΠΑ 

Όταν οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση άνθισαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, πολλοί δυτικοί ηγέτες παρευρέθηκαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Νίκης. 

Το 1995, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Μέιτζορ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Ζαν Κρετιέν ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους παρέστη στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης το 2005 μαζί με ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλους αρχηγούς κρατών, ενώ η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ βρισκόταν στην Κόκκινη Πλατεία για την παρέλαση του 2010. 

Ωστόσο, οι σχέσεις του Κρεμλίνου με τη Δύση έχουν τεταθεί μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 και την αρχική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, όταν οι δυτικοί ηγέτες σταμάτησαν να εμφανίζονται στην εκδήλωση. 

YouTube thumbnail

Με τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Μόσχας στις αρχές του 2022, η λίστα των προσκεκλημένων έγινε ακόμη μικρότερη, και τα τελευταία χρόνια, ο κατάλογος όσων έρχονταν πραγματικά στην παρέλαση ήταν πολύ μικρότερος από εκείνους που δεν έρχονταν. 

Ο κατάλογος των 2026 συμμετεχόντων που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είναι ο πιο σύντομος στη σύγχρονη ιστορία της Μόσχας. 

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να βρεθούν στην Κόκκινη Πλατεία το Σάββατο είναι μόλις δύο διεθνείς ηγέτες: ο Πρόεδρος του Λάος Τονγκλούν Σισουλίθ και ο Ανώτατος Ηγεμόνας της Μαλαισίας Σουλτάνος Ιμπραήμ. 

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι θα παρευρεθεί και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο, ακόμη και αφού ο ίδιος ο Φίκο επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να μην παραστεί στην παρέλαση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Ραστίσλαβ Χοβάνετς, επιβεβαίωσε ότι ο Φίκο δεν θα παραστεί στην παρέλαση και δήλωσε ότι ίσως εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να μεταφέρει μηνύματα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Για το Κρεμλίνο, αυτό αντιπροσωπεύει ένα σενάριο που είναι πιθανώς ακόμη χειρότερο: να δει τον Ευρωπαίο ηγέτη στον οποίο πίστευε ότι μπορούσε να βασιστεί να φέρει ένα μήνυμα από τον πρόεδρο της Ουκρανίας. 

YouTube thumbnail

Οι «ενδιάμεσοι» ηγέτες του Πούτιν

Μεταξύ εκείνων που σίγουρα παραστούν στην παρέλαση είναι οι ρωσικές αρχές κατοχής, που διορίστηκαν από τη Μόσχα για να διοικούν τα εδάφη που είχε καταλάβει η Ρωσία. 

Αυτοί οι καλεσμένοι δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν «ξένοι ηγέτες», υποστηρίζει το euronews. 

Ο Μπάντρα Γκούνμπα της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας και ο Άλαν Γκαγκλόγιεφ της Νότιας Οσετίας επιβεβαίωσαν την παρουσία τους. 

Η Μόσχα απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας μετά την εισβολή της στη Γεωργία το 2008 και έκτοτε διατηρεί στρατιωτική παρουσία και στις δύο περιοχές. 

Και οι δύο αναγνωρίζονται επίσημα ως αναπόσπαστα μέρη της Γεωργίας και μαζί αντιπροσωπεύουν το 20% του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Γεωργίας. 

Ο ισχυρός άνδρας της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, θα είναι επίσης εκεί, όπως κάθε χρόνο. 

Ο Λουκασένκο δεν έχει χάσει ποτέ την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης, ούτε, στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πούτιν.  

Η ιδιότητά του ως «ξένου ηγέτη» είναι επίσης μάλλον αμφισβητήσιμη. 

Ούτε η ΕΕ ούτε οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον Λουκασένκο ως νόμιμο πρόεδρο της Λευκορωσίας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε ποτέ τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο του Πούτιν να καθίσει στις κερκίδες στις 9 Μαΐου. 

Αναμένεται να παραστεί αντιπροσωπεία από τη βοσνιακή οντότητα της Δημοκρατίας Σέρπσκα, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της οντότητας Μιλόραντ Ντόντικ. 

Ο Ντόντικ, ένας φλογερός εθνικιστής των Σερβοβόσνιων που ήταν ένας από τους λίγους Ευρωπαίους πολιτικούς που επισκέφθηκαν τη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, έχει απαγορευτεί στη χώρα του να ασκεί δημόσιο αξίωμα για έξι χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι τώρα ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία των «πρώην ηγετών» στην παρέλαση. 

Ο Ντόντικ, ο οποίος έγινε διάσημος για την αγάπη του για την οδήγηση τρακτέρ και άλλων μεγάλων οχημάτων, έχει ονομαστεί «Λακτασένκο» από τους ειδικούς των Βαλκανίων — ένα χιουμοριστικό σύνθετο όνομα από την πόλη καταγωγής του και το όνομα ενός άλλου ηγέτη που αγαπά τα τρακτέρ, του Λουκασένκο. 

Αυτοί που θα λείψουν περισσότερο 

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι οι λίγοι καλεσμένοι που θα έρθουν αποφάσισαν να παρακολουθήσουν την παρέλαση «με δική τους πρωτοβουλία», ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν σταλεί προσκλήσεις. 

Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι δεν έχουν προσκληθεί ξένοι ηγέτες: «Σκόπιμα δεν προσκαλέσαμε ξένους καλεσμένους στις εορταστικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με πέρυσι». 

Ωστόσο, ορισμένες απουσίες πονάνε περισσότερο από άλλες. 

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα. 

Έχοντας μόλις φιλοξενήσει ο ίδιος μια τεράστια εκδήλωση, με τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και τις συνόδους κορυφής ΕΕ-Αρμενίας που πραγματοποιήθηκαν στο Ερεβάν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πασινιάν κατάφερε να κάνει αυτό που ο Πούτιν δεν μπορεί — να συγκεντρώσει μια εξαιρετική επίδειξη διεθνούς υποστήριξης για την Αρμενία, με δεκάδες ξένους ηγέτες στην πρωτεύουσα της Αρμενίας. 

Αλλά δεν ήταν καν η αυθόρμητη μουσική συνάντηση του Πασινιάν με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όταν οι δύο τραγουδούσαν το «La Boheme» του Σαρλ Αζναβούρ, που εξόργισε τη Μόσχα. 

Ήταν ο ηγέτης που τόλμησε να εμφανιστεί στην Αρμενία, μια χώρα που από καιρό θεωρείται ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας στον Νότιο Καύκασο: ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

Η Μόσχα κάλεσε μάλιστα τον πρέσβη της Αρμενίας λόγω της επίσκεψης του Ζελένσκι, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει την οργή του για αυτό που θεωρεί «κατηγορηματικά απαράδεκτο», δηλαδή το γεγονός ότι δόθηκε βήμα στον Ζελένσκι. 

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προχώρησε ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε «φιλική, αδελφική χώρα», ότι φιλοξενεί έναν «τρομοκράτη». 

«Με ποια πλευρά της ιστορίας είστε;» είπε η Ζαχάροβα σε ενημέρωση του υπουργείου. 

Ο Πασινιάν απάντησε λέγοντας ότι η Αρμενία «δεν είναι σύμμαχος» της Ρωσίας στον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι δεν θα παρευρεθεί στην παρέλαση λόγω της προεκλογικής εκστρατείας για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου. 

Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping attend a military parade on Victory Day, marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia, May 9, 2025. Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Εκδηλώσεις εκτός δημοσιότητας 

Χωρίς την παρουσία ξένων ηγετών και χωρίς βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό να επιδείξει, η Μόσχα αποφάσισε να μην αφήσει τον κόσμο να δει τι έχει απομείνει από τη μεγαλοπρεπή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος της. 

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε πλέον να επιτρέψει σε ξένα μέσα ενημέρωσης να πλησιάσουν, παρά τις διαπιστεύσεις που είχαν χορηγηθεί προηγουμένως. 

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που εξακολουθούν να διατηρούν παρουσία στη Ρωσία ενημερώθηκαν ότι οι διαπιστεύσεις τους έχουν ανακληθεί, επικαλούμενοι αυτό που η Μόσχα περιέγραψε ως «αλλαγή στη μορφή της εκδήλωσης λόγω της κατάστασης». 

Αυτό δεν ισχύει για τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, τα οποία θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση για να «καλύψουν την παρέλαση» — με μια επιφύλαξη. 

Σύμφωνα με συζητήσεις στα ρωσικά κανάλια Telegram την Παρασκευή, η συνήθης ζωντανή μετάδοση της παρέλασης θα καθυστερήσει — μια συνήθης πρακτική για εκδηλώσεις υπό απειλές ασφαλείας, που επιτρέπει στους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποφύγουν την προβολή σφαγών. 

Για να αποτραπεί η διαρροή μη εξουσιοδοτημένης κάλυψης πέρα από την επίσημη γραμμή, εισήχθησαν αυστηροί περιορισμοί στο διαδίκτυο ημέρες πριν από τους εορτασμούς. 

Ο παράγοντας Ουκρανία: Ο φόβος του άγνωστου 

Αφού η Ρωσία απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας της Ουκρανίας την Τετάρτη, το Κίεβο προειδοποίησε τη Μόσχα ότι θα «ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο» στις επιθέσεις του Κρεμλίνου. 

Κατακλυζόμενη από αβεβαιότητα σχετικά με το τι ακριβώς μπορεί να έχει ετοιμάσει το Κίεβο για τις 9 Μαΐου, η Μόσχα εξαπέλυσε μια σειρά απειλών όχι μόνο προς την Ουκρανία, αλλά και προς τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τις διπλωματικές αποστολές να εκκενώσουν το προσωπικό τους από το Κίεβο πριν από τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα, λόγω αυτού που η Μόσχα χαρακτήρισε ως «αναπόφευκτη αντίποινα» από τις ρωσικές δυνάμεις. 

Παρά τις απειλές, ξένες κυβερνήσεις έδειξαν ότι δεν είχαν σχέδια να περιορίσουν τη διπλωματική τους παρουσία στην Ουκρανία. 

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ορισμένες χώρες φιλικές προς τη Μόσχα επικοινώνησαν με την Ουκρανία σχετικά με τα σχέδια των αξιωματούχων τους να παραστούν στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στη ρωσική πρωτεύουσα. 

«Μια περίεργη επιθυμία… αυτές τις μέρες. Δεν το συνιστούμε», είπε, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί το Σάββατο. 

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Κόσμος
Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα - Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Σύνταξη
Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
InShorts 09.05.26

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Σύνταξη
Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)
InShorts 08.05.26

Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)

Χάος επικράτησε στο Μεντεγίν της Κολομβίας όταν οι οπαδοί της τοπικής Ιντεπεντιέντε τα... έσπασαν όλα στο γήπεδό τους, στον αγώνα με τη Φλαμένγκο, διαμαρτυρόμενοι προς τη διοίκηση του συλλόγου.

Σύνταξη
Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;

«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αποφυλακίστηκε ο αστυνομικός που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο
Ελλάδα 09.05.26

Αποφυλακίστηκε ο αστυνομικός που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο

Το τροχαίο είχε γίνει ξημερώματα Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν αστυνομικός σε υπηρεσία παραβίασε με τη μοτοσυκλέτα ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Αστέρας για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν

Λίβερπουλ και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 στο «Άνφιλντ» για την 36η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους» να χάνουν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την έξοδο στο επόμενο Champions League – Έντονες αποδοκιμασίες στο «Άνφιλντ» για Κλοπ και παίκτες.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μπράιτον – Γουλβς

LIVE: Μπράιτον – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Γουλβς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια
Ελλάδα 09.05.26

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια

Τα μέλη της συμμορίας έκρυβαν τα ναρκωτικά σε γλάστρες ακόμα και σε κάγκελα περίφραξης - Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Ελλάδα 09.05.26

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε διάστημα 56 ημερών είχε αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα

Σύνταξη
Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή
Κόσμος 09.05.26

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 09.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός - Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Κηφισιά για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
MV Hondus 09.05.26

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Σύνταξη
Κικίλιας: Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο – «Παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting»
Ναυτιλία 09.05.26

Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο - «Για παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting» έκανε λόγο ο Κικίλιας

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία, αλλά εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού» δήλωσε ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
The Expla-in Project | Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;
Εκλογές 09.05.26

Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επενδύει στην κοινωνική ατζέντα, τη θεσμική αντιπολίτευση και τη μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Cookies