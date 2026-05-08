Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;

Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια μικρή, κλειστή γιορτή, αντί για τη μεγαλοπρεπή επίδειξη της στρατιωτικής δύναμης της Ρωσίας που ήταν κάποτε.

Όχι μόνο η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης το Σάββατο δεν θα περιλαμβάνει στρατιωτικά οχήματα ή στρατό λόγω αυτού που το Κρεμλίνο περιέγραψε ως «τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας», αλλά επίσης δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου καλεσμένοι στη Μόσχα.

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι λίγοι που θα εμφανιστούν στην παρέλαση στις 9 Μαΐου, παρά τους κινδύνους ασφαλείας από την Ουκρανία και το πλήγμα στη φήμη τους, με ή χωρίς πιθανές επιθέσεις από το Κίεβο;

Κάποτε με προέδρους των ΗΠΑ

Όταν οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση άνθισαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, πολλοί δυτικοί ηγέτες παρευρέθηκαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Νίκης.

Το 1995, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Μέιτζορ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Ζαν Κρετιέν ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους παρέστη στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης το 2005 μαζί με ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλους αρχηγούς κρατών, ενώ η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ βρισκόταν στην Κόκκινη Πλατεία για την παρέλαση του 2010.

Ωστόσο, οι σχέσεις του Κρεμλίνου με τη Δύση έχουν τεταθεί μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 και την αρχική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, όταν οι δυτικοί ηγέτες σταμάτησαν να εμφανίζονται στην εκδήλωση.

Με τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Μόσχας στις αρχές του 2022, η λίστα των προσκεκλημένων έγινε ακόμη μικρότερη, και τα τελευταία χρόνια, ο κατάλογος όσων έρχονταν πραγματικά στην παρέλαση ήταν πολύ μικρότερος από εκείνους που δεν έρχονταν.

Ο κατάλογος των 2026 συμμετεχόντων που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είναι ο πιο σύντομος στη σύγχρονη ιστορία της Μόσχας.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να βρεθούν στην Κόκκινη Πλατεία το Σάββατο είναι μόλις δύο διεθνείς ηγέτες: ο Πρόεδρος του Λάος Τονγκλούν Σισουλίθ και ο Ανώτατος Ηγεμόνας της Μαλαισίας Σουλτάνος Ιμπραήμ.

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι θα παρευρεθεί και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο, ακόμη και αφού ο ίδιος ο Φίκο επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να μην παραστεί στην παρέλαση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Ραστίσλαβ Χοβάνετς, επιβεβαίωσε ότι ο Φίκο δεν θα παραστεί στην παρέλαση και δήλωσε ότι ίσως εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να μεταφέρει μηνύματα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Για το Κρεμλίνο, αυτό αντιπροσωπεύει ένα σενάριο που είναι πιθανώς ακόμη χειρότερο: να δει τον Ευρωπαίο ηγέτη στον οποίο πίστευε ότι μπορούσε να βασιστεί να φέρει ένα μήνυμα από τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Οι «ενδιάμεσοι» ηγέτες του Πούτιν

Μεταξύ εκείνων που σίγουρα παραστούν στην παρέλαση είναι οι ρωσικές αρχές κατοχής, που διορίστηκαν από τη Μόσχα για να διοικούν τα εδάφη που είχε καταλάβει η Ρωσία.

Αυτοί οι καλεσμένοι δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν «ξένοι ηγέτες», υποστηρίζει το euronews.

Ο Μπάντρα Γκούνμπα της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας και ο Άλαν Γκαγκλόγιεφ της Νότιας Οσετίας επιβεβαίωσαν την παρουσία τους.

Η Μόσχα απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας μετά την εισβολή της στη Γεωργία το 2008 και έκτοτε διατηρεί στρατιωτική παρουσία και στις δύο περιοχές.

Και οι δύο αναγνωρίζονται επίσημα ως αναπόσπαστα μέρη της Γεωργίας και μαζί αντιπροσωπεύουν το 20% του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Γεωργίας.

Ο ισχυρός άνδρας της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, θα είναι επίσης εκεί, όπως κάθε χρόνο.

Ο Λουκασένκο δεν έχει χάσει ποτέ την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης, ούτε, στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πούτιν.

Η ιδιότητά του ως «ξένου ηγέτη» είναι επίσης μάλλον αμφισβητήσιμη.

Ούτε η ΕΕ ούτε οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον Λουκασένκο ως νόμιμο πρόεδρο της Λευκορωσίας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε ποτέ τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο του Πούτιν να καθίσει στις κερκίδες στις 9 Μαΐου.

Αναμένεται να παραστεί αντιπροσωπεία από τη βοσνιακή οντότητα της Δημοκρατίας Σέρπσκα, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της οντότητας Μιλόραντ Ντόντικ.

Ο Ντόντικ, ένας φλογερός εθνικιστής των Σερβοβόσνιων που ήταν ένας από τους λίγους Ευρωπαίους πολιτικούς που επισκέφθηκαν τη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, έχει απαγορευτεί στη χώρα του να ασκεί δημόσιο αξίωμα για έξι χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι τώρα ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία των «πρώην ηγετών» στην παρέλαση.

Ο Ντόντικ, ο οποίος έγινε διάσημος για την αγάπη του για την οδήγηση τρακτέρ και άλλων μεγάλων οχημάτων, έχει ονομαστεί «Λακτασένκο» από τους ειδικούς των Βαλκανίων — ένα χιουμοριστικό σύνθετο όνομα από την πόλη καταγωγής του και το όνομα ενός άλλου ηγέτη που αγαπά τα τρακτέρ, του Λουκασένκο.

Αυτοί που θα λείψουν περισσότερο

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι οι λίγοι καλεσμένοι που θα έρθουν αποφάσισαν να παρακολουθήσουν την παρέλαση «με δική τους πρωτοβουλία», ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν σταλεί προσκλήσεις.

Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι δεν έχουν προσκληθεί ξένοι ηγέτες: «Σκόπιμα δεν προσκαλέσαμε ξένους καλεσμένους στις εορταστικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με πέρυσι».

Ωστόσο, ορισμένες απουσίες πονάνε περισσότερο από άλλες.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα.

Έχοντας μόλις φιλοξενήσει ο ίδιος μια τεράστια εκδήλωση, με τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και τις συνόδους κορυφής ΕΕ-Αρμενίας που πραγματοποιήθηκαν στο Ερεβάν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πασινιάν κατάφερε να κάνει αυτό που ο Πούτιν δεν μπορεί — να συγκεντρώσει μια εξαιρετική επίδειξη διεθνούς υποστήριξης για την Αρμενία, με δεκάδες ξένους ηγέτες στην πρωτεύουσα της Αρμενίας.

Αλλά δεν ήταν καν η αυθόρμητη μουσική συνάντηση του Πασινιάν με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όταν οι δύο τραγουδούσαν το «La Boheme» του Σαρλ Αζναβούρ, που εξόργισε τη Μόσχα.

Ήταν ο ηγέτης που τόλμησε να εμφανιστεί στην Αρμενία, μια χώρα που από καιρό θεωρείται ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας στον Νότιο Καύκασο: ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα κάλεσε μάλιστα τον πρέσβη της Αρμενίας λόγω της επίσκεψης του Ζελένσκι, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει την οργή του για αυτό που θεωρεί «κατηγορηματικά απαράδεκτο», δηλαδή το γεγονός ότι δόθηκε βήμα στον Ζελένσκι.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προχώρησε ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε «φιλική, αδελφική χώρα», ότι φιλοξενεί έναν «τρομοκράτη».

«Με ποια πλευρά της ιστορίας είστε;» είπε η Ζαχάροβα σε ενημέρωση του υπουργείου.

Ο Πασινιάν απάντησε λέγοντας ότι η Αρμενία «δεν είναι σύμμαχος» της Ρωσίας στον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι δεν θα παρευρεθεί στην παρέλαση λόγω της προεκλογικής εκστρατείας για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου.

Εκδηλώσεις εκτός δημοσιότητας

Χωρίς την παρουσία ξένων ηγετών και χωρίς βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό να επιδείξει, η Μόσχα αποφάσισε να μην αφήσει τον κόσμο να δει τι έχει απομείνει από τη μεγαλοπρεπή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος της.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε πλέον να επιτρέψει σε ξένα μέσα ενημέρωσης να πλησιάσουν, παρά τις διαπιστεύσεις που είχαν χορηγηθεί προηγουμένως.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που εξακολουθούν να διατηρούν παρουσία στη Ρωσία ενημερώθηκαν ότι οι διαπιστεύσεις τους έχουν ανακληθεί, επικαλούμενοι αυτό που η Μόσχα περιέγραψε ως «αλλαγή στη μορφή της εκδήλωσης λόγω της κατάστασης».

Αυτό δεν ισχύει για τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, τα οποία θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση για να «καλύψουν την παρέλαση» — με μια επιφύλαξη.

Σύμφωνα με συζητήσεις στα ρωσικά κανάλια Telegram την Παρασκευή, η συνήθης ζωντανή μετάδοση της παρέλασης θα καθυστερήσει — μια συνήθης πρακτική για εκδηλώσεις υπό απειλές ασφαλείας, που επιτρέπει στους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποφύγουν την προβολή σφαγών.

Για να αποτραπεί η διαρροή μη εξουσιοδοτημένης κάλυψης πέρα από την επίσημη γραμμή, εισήχθησαν αυστηροί περιορισμοί στο διαδίκτυο ημέρες πριν από τους εορτασμούς.

Ο παράγοντας Ουκρανία: Ο φόβος του άγνωστου

Αφού η Ρωσία απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας της Ουκρανίας την Τετάρτη, το Κίεβο προειδοποίησε τη Μόσχα ότι θα «ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο» στις επιθέσεις του Κρεμλίνου.

Κατακλυζόμενη από αβεβαιότητα σχετικά με το τι ακριβώς μπορεί να έχει ετοιμάσει το Κίεβο για τις 9 Μαΐου, η Μόσχα εξαπέλυσε μια σειρά απειλών όχι μόνο προς την Ουκρανία, αλλά και προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τις διπλωματικές αποστολές να εκκενώσουν το προσωπικό τους από το Κίεβο πριν από τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα, λόγω αυτού που η Μόσχα χαρακτήρισε ως «αναπόφευκτη αντίποινα» από τις ρωσικές δυνάμεις.

Παρά τις απειλές, ξένες κυβερνήσεις έδειξαν ότι δεν είχαν σχέδια να περιορίσουν τη διπλωματική τους παρουσία στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ορισμένες χώρες φιλικές προς τη Μόσχα επικοινώνησαν με την Ουκρανία σχετικά με τα σχέδια των αξιωματούχων τους να παραστούν στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Μια περίεργη επιθυμία… αυτές τις μέρες. Δεν το συνιστούμε», είπε, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί το Σάββατο.