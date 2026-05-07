Το παρασκήνιο της κόντρας του Αταμάν με τον Μαρτίνεθ (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Βαλένθια με εξαιρετικό μπάσκετ στο Game 3 στο ΟΑΚΑ, έκανε break στα… break του Παναθηναϊκού, επικράτησε με 91-87 και μείωσε τη σειρά σε 2-1, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, που έφερε και τις αποβολές των Εργκίν Αταμάν και Πέδρο Μαρτίνεθ στην τρίτη περίοδο του ματς.

Οι δύο προπονητές είχαν μια στιγμή μεγάλης έντασης με διαμαρτυρίες για μία φάση για φάουλ στον Ρογκαβόπουλο, όμως επειδή η κατάσταση πήγε να ξεφύγει οι τρεις διαιτητές αποφάσισαν να μοιράσουν από δύο τεχνικές ποινές και να τους στείλουν στα αποδυτήρια.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρεώθηκε ότι έκανε φάουλ στον Μπρανκού Μπαντιό κατά τη διάρκεια διεκδίκησης ενός ριμπάουντ στο 27′. Τόσο ο Εργκίν Αταμάν , όσο και οι συμπαίκτες του Ρόγκα διαμαρτυρήθηκαν για την εν λόγω φάση θεωρώντας πώς άδικα χρεώθηκε στον Έλληνα φόργουορντ.

Βλέποντας τα παράπονα του Τούρκου προπονητή προς τη διαιτησία, ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν συγκρατήθηκε και αντέδρασε κάνοντας την χαρακτηριστική χειρονομία με τα δάχτυλά του δείχνοντας τον αριθμό «3», υπονοώντας ότι τρεις φορές έχει διαμαρτυρηθεί ο κόουτς Αταμάν και δεν έχει δεχθεί τεχνική ποινή, ζητώντας παράλληλα να του δοθεί εκείνη τη στιγμή. Οι δύο προπονητές λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια και εν τέλει αποβλήθηκαν και οι δύο με τεχνικές ποινές.

Το χρονικό της κόντρας Αταμάν – Μαρτίνεθ

Η Βαλένθια από τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς έχει τονίσει πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η συμπεριφορά του Αταμάν και όπως υπογράμμισε και ο βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ, Χαβιέ Αλμπέρ μετά το τέλος του Game 3: «Ο κόουτς Αταμάν στα δύο τελευταία παιχνίδια προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία. Θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Δεν θα δώσουμε την ευκαιρία να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Ο Μαρτίνεθ αμύνθηκε. Υπήρξαν οι τεχνικές ποινές στους προπονητές. Ο κόουτς Αταμάν προσπάθησε να επηρεάσει το παιχνίδι».

Pedro Martinez and Ergin Ataman got into a heated exchange on the sidelines, and BOTH GOT EJECTED 🤯 pic.twitter.com/0qrEIshv2a — BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026

Η κόντρα των δύο προπονητών έχει ξεκινήσει από τις δηλώσεις πριν ξεκινήσει η σειρά, με τον Μαρτίνεθ, που είναι ένας από τους πιο ήρεμους προπονητές στη Euroleague να έχει ξεφύγει δύο φορές. Από την άλλη, ο Εργκίν Αταμάν που έτσι κι αλλιώς έχει πολύ… mind games στο παιχνίδι του, ειρωνεύεται τόσο τους παίκτες της Βαλένθια, όσο και τον Μαρτίνεθ, λέγοντας μάλιστα μετά το φινάλε του δεύτερου ματς της regular season ότι «αυτή η Βαλένθια θα μπορούσε να κερδίσει και τους Λέικερς».

Αυτή η δήλωση είχε προκαλέσει την αντίδραση του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος σχολίασε: «Δεν είναι κομπλιμέντο, είναι ένα ακατάλληλο σχόλιο. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Δεν θέλω να δώσω δημοσιότητα σε ένα σχόλιο που στην ουσία αφορά την αποδοχή της ήττας». Ο Τούρκος τεχνικός είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας και είναι κοινά αποδεκτό πως «παίζει» πριν και μετά τα ματς, με όλα όσα λέει, ενώ και στη διάρκεια των παιχνιδιών προσπαθεί να επηρεάσει καταστάσεις.

Ο Μαρτίνεθ και οι συνεργάτες του το γνωρίζουν αυτό, όπως φαίνεται και δεν έχουν κανένα σκοπό να το αφήσουν αναπάντητο, όπως φάνηκε και στο Game 3 με τη μεγάλη ένταση ανάμεσα στους δύο τεχνικούς. Η κόντρα είναι μεγάλη, οι δύο πάγκοι είναι στα… κόκκινα και ενόψει Game 4 είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με τους Ισπανούς να ξεκαθαρίζουν ότι είναι πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν και τον Παναθηναϊκό στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και τον Αταμάν στο εξωαγωνιστικό…