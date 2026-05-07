Πότε και που θα γίνει ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν
Έτοιμο το ζευγάρι του τελικού με την Άρσεναλ να κοντράρεται με την Παρί Σεν Ζερμέν για το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά»,
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε στο γήπεδο όπου κατέκτησε πέρσι το Champions League και προκρίθηκε στον τελικό της εφετινής διοργάνωσης!
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερν στο Μόναχο και πέρασε στον μεγάλο τελικό, όπου την περιμένει η Άρσεναλ, εκμεταλλευόμενη το εντυπωσιακό υπέρ της 5-4 στον πρώτο αγώνα στη Γαλλία.
Πότε θα γίνει ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν
Ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη και συγκεκριμένα στην Πούσκας Αρένα.
Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας και όχι 22:00, όπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι.
- Για μια θέση στην Ιστορία η ΑΕΚ: Κόντρα στη Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL
- Χαμός στο Παρίσι: Επεισόδια και μεγάλη ένταση μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (7/5): Πού θα δείτε το Μάλαγα – ΑΕΚ και το Χάποελ – Ρεάλ για τη Euroleague
- Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
- Πότε και που θα γίνει ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν
- Ρογκαβόπουλος: «Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, έτσι όπως παίξαμε»
- Το σοκ της Γερμανίδας VAR του αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκού με μασκοφόρο οπαδό!
- Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις