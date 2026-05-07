Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

Στο πλευρό των εργολαβικών εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στην Θεσσαλονίκη βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι 37 εργολαβικοί εργαζόμενοι στο τμήμα χημικών των ΕΛΠΕ παραμένουν χωρίς δουλειά από την 1η Απριλίου, οπότε μπήκε νέος εργολάβος.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους εργαζόμενους, αφού τους ευχήθηκε «καλή δύναμη», δήλωσε ότι το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του «στον δίκαιο αγώνα» τους, ενώ τόνισε πως «το ζήτημα των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι το καθεστώς ομηρίας και πρέπει να εκλείψει, πρέπει να παύσει να υπάρχει, καθώς με ευθύνη των κυβερνήσεων, δεκαετίες τώρα, σας κρατάνε σε αυτή την ομηρία».

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο και φέρνουν όλα αυτά τα κέρδη στη μεγάλη εργοδοσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Να γυρίσουν στη δουλειά εδώ και τώρα οπι εργαζόμενοι»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως «αυτό που επείγει αυτή τη στιγμή είναι άμεσα, εδώ και τώρα, να γυρίσουν στη δουλειά οι 37 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν καμιά απώλεια σε εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, εξασφαλίζοντάς τους να έχουν πλήρη δικαιώματα χωρίς καμιά απώλεια της προϋπηρεσίας τους, η οποία πρέπει να προστατευτεί, να αναγνωριστεί αυτή η προϋπηρεσία, γιατί έδωσαν τη ζωή τους, τον ιδρώτα τους, το αίμα τους δουλεύοντας, οι περισσότεροι για πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως», προσέθεσε, «να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να κατοχυρώνει αυξήσεις σε μισθούς, να κατοχυρώνει τα πλήρη δικαιώματα των εργαζομένων».

Ο γραμματέας του ΚΚΕ επισήμανε, επίσης, πως αύριο, Παρασκευή, οι εργαζόμενοι έχουν και στάση εργασίας στη μνήμη των τεσσάρων συναδέλφων τους «που έδωσαν τη ζωή τους, πάλι για τα κέρδη της εργοδοσίας, παλεύοντας να βγάλουν το μεροκάματο, για να μπορούν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Τους τιμάμε, μένουν αθάνατοι στη μνήμη και στην καρδιά μας, κυρίως όμως μας εμπνέουν για τους αγώνες που πρέπει να δίνουμε», υπογράμμισε.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, και οι 21 βουλευτές, έχουμε καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για τα ζητήματα της προστασίας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, η συζήτηση της οποίας καθορίστηκε να γίνει την Δευτέρα 18 Μαΐου», δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας πως θα τεθούν αυτά τα ζητήματα, «γιατί είναι κρίσιμο ζήτημα πρώτα απ’ όλα να προστατεύεται η ζωή των εργαζομένων. Να μπορούν οι εργαζόμενοι να φεύγουν απ’ το σπίτι τους το πρωί και να γυρνάνε μετά το απόγευμα στις οικογένειές τους, στις γυναίκες τους, στα παιδιά τους. Και βεβαίως, να ζουν με αξιοπρέπεια, με σταθερή και μόνιμη δουλειά, με πλήρη δικαιώματα, με αξιοπρεπείς μισθούς. Είμαστε στο πλευρό σας και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, το ξέρετε αυτό, στους καθημερινούς σας αγώνες. Καλή δύναμη», σημείωσε καταληκτικά.