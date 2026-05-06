Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Tα play offs της Super League συνεχίζονται την ερχόμενη Κυριακή (10/5, 19:30) με την 4η αγωνιστική, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών στα δύο ντέρμπι.

Στο ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, η ΚΕΔ όρισε τον 42χρονο Elite Ισπανό, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, 4ο τον Τσακαλίδη και στο VAR τους Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, Γιουντίτ Ρομάνο Γκαρθία.

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει βρεθεί δύο φορές κατά το παρελθόν στην Ελλάδα και έχει σφυρίξει του ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης πριν δύο μήνες στο ματς που έληξε με 0-0 και το 2019 στο 1-1 μεταξύ των δύο ομάδων.

Στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός ορίστηκε ο γνώριμος 41χρονος Γερμανός Χαρμ Όσμερς, από την πρώτη κατηγορία της UEFA. Επτά ματς σφύριξε στο παρελθόν στη Super League, τρία στην τρέχουσα σεζόν.

Τελευταία φορά ήρθε φέτος για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-0 στις 15/2/26, ενώ διηύθυνε επίσης τους αγώνες ΑΕΚ-Άρης 1-0 (23/11/25) και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 (5/10/25). Παλαιότερα βρέθηκε στους αγώνες Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 (9/2/25), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (24/11/24), ΠΑΟΚ-Άρης 0-1 (29/9/24) και στα πλέι οφ ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 (27/4/25).

Από εκεί και πέρα στο AEΛ Novibet – Αστέρας AKTOR θα βρεθεί ο Ευαγγέλου, με τους Παπαδόπουλο και Ματσούκα στα άλλα δύο ματς των playouts.

Oι διαιτητές της αγωνιστικής σε play offs και play outs στη Super League:

Άρης-ΟΦΗ: Κόκκινος (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Κατόπης, VAR: Σιδηρόπουλος, Τσιμεντερίδης)

Βόλος-Λεβαδειακός: Γιουματζίδης (Κωνσταντίνου, Κομισοπούλου, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Λόπεθ Μιρ, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Μουνουέρα, Γκαρθία)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίντερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ)

Πανσερραϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Μάτσας, Πάτρας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Πολυχρόνης, Τσακαλίδης)

AEΛ Novibet -Αστέρας ΑΚΤΟR: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Χριστοδούλου, 4ος Μόσχου, VAR: Κατσικογιάννης, Ζαμπαλάς)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Ματσούκας (Κολλιάκος, Μηνούδης, 4ος Κουκουλάς, VAR: Βεργέτης, Φωτιάς)