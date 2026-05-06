Οι αθλητικές μεταδόσεις (6/5): Πού θα δείτε το Game 3, Παναθηναϊκός-Βαλένθια και τον ημιτελικό Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/5)
Με σημαντικά ματς είναι και το σημερινό (6/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Telecom Center τη Βαλένθια στο Game 3 της σειράς των playoffs της Euroleague, ενώ στις 22:00 Μπάγερν και Παρί διεκδικούν ένα εισιτήριο στον τελικό του Champions League, στη ρεβάνς του ιστορικού 5-4.
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
14:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ GBL
20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
