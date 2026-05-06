Φουρνιέ: «Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, ήρθε η στιγμή να πιούμε νερό»
Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στην πρόκριση στο Final Four και στον μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four της Αθήνας επικρατώντας της Μονακό με 105-82, έχοντας σε καλή βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ που μέτρησε 22 πόντους.
Ο Γάλλος γκαρντ μίλησε στη Nova αναφέροντας πως μένουν δύο παιχνίδια για να… τελειώσει η δουλειά, ενώ τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν φτάσει πολλές φορές στην πηγή, και φέτος ήρθε η ώρα να… πιουν νερό.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:
«Έχουμε δύο παιχνίδια ιδανικά μέχρι να τελειώσουμε τη δουλειά. Θέλουμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα μέχρι το τέλος. Αυτό που έδειξε η σειρά είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι. Θα παλέψουμε και θα παίξουμε μαζί».
Για την περσινή στιγμή του στο Final Four και την αγκαλιά του Σπανούλη: «Ήταν δύσκολη στιγμή για εμένα. Τώρα θέλω κάτι άλλο. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό».
Για την πρόβλεψή του ενόψει ημιτελικού: «Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη για τον ημιτελικό. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Θα δούμε φυσικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά θέλουμε να το πάμε ένα βήμα την σειρά».
- Φουρνιέ: «Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, ήρθε η στιγμή να πιούμε νερό»
