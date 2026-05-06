Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Χωρισμένη στα δύο είναι η Πούντα Μαρίνα της Ιταλίας εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους.

Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai 1 και της εκπομπής «Vita in Diretta».

Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγώνια σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, ενώ από την άλλη υπάρχουν κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα, αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές.

«Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά όσοι ζητούν από τον δήμο να λάβει μέτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δήμος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς των πτηνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωικές οργανώσεις και κάτοικοι ζητούν να παραμείνουν στην περιοχή και να βρεθεί τρόπος αρμονικής συνύπαρξης.