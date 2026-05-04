Παναθηναϊκός: Μία απουσία ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 3 των playoffs (06/05, 21.15), με τους Πράσινους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους, έχοντας ως μοναδική απουσία αυτή του Κώστα Σλούκα.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά και η σημερινή (4/5) προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα για το σύνολο του Αταμάν, που θέλει να κάνει το 3-0 για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού χειρουργήθηκε πριν από μερικές ημέρες και συνεχίζει κανονικά την αποθεραπεία του, καθώς ο μεγάλος στόχος των Πράσινων είναι να προλάβει το Final Four.

Θυμίζουμε ότι μετά τα δύο break στην έδρα της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στο Final Four, εκεί όπου πιθανόν θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προηγείται στη σειρά των playoffs με 2-0 επί της Χάποελ.