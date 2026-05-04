Παναθηναϊκός: Μία απουσία ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια
Με μοναδική απουσία αυτή του Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια (06/05, 21:15), το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- ΕΚΤ: Εκτόξευση του πληθωρισμού όπως στην πανδημία φοβούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
- Αλέξης Δαμιανός: Έμαθα γιατί οι Μοίρες είναι τρεις
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 3 των playoffs (06/05, 21.15), με τους Πράσινους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους, έχοντας ως μοναδική απουσία αυτή του Κώστα Σλούκα.
Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά και η σημερινή (4/5) προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα για το σύνολο του Αταμάν, που θέλει να κάνει το 3-0 για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.
Ο αρχηγός του Τριφυλλιού χειρουργήθηκε πριν από μερικές ημέρες και συνεχίζει κανονικά την αποθεραπεία του, καθώς ο μεγάλος στόχος των Πράσινων είναι να προλάβει το Final Four.
Θυμίζουμε ότι μετά τα δύο break στην έδρα της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στο Final Four, εκεί όπου πιθανόν θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προηγείται στη σειρά των playoffs με 2-0 επί της Χάποελ.
- Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
- Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3: «Πάρτι» των Reds στο Στάμφορντ Μπριτζ!
- Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
- Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)
- Παναθηναϊκός: Μία απουσία ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια
- Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
- Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
- LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις