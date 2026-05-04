Ο Φάμπρεγκας δεν σκέφτεται (ακόμα) την Πρέμιερ Λιγκ
On Field 04 Μαΐου 2026, 23:00

Ο Φάμπρεγκας δεν σκέφτεται (ακόμα) την Πρέμιερ Λιγκ

Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας – έκπληξη στην Seria A, δεν κάνει (ακόμα) όνειρα για το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η φετινή σεζόν είναι ονειρική για την Κόμο καθώς η ιταλική ομάδα διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εντυπωσιακής πορείας της Κόμο, είναι δίχως άλλο ο Σεσκ Φάμπρεγκας.

Ο 39χρονος τεχνικός της Κόμο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα δύο χρόνια που βρίσκεται στο «τιμόνι» του ιταλικού συλλόγου και δεν είναι τυχαίο πως το όνομα του Ισπανού προπονητή ακούγεται όλο και πιο έντονα για μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Τις τελευταίες μέρες μάλιστα τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου «συνδέουν» τον Φάμπεργκας με την Τσέλσι, η οποία αναζητά «διάδοχο» του Λίαμ Ρόσενιορ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, η διοίκηση των «μπλε» εξετάζει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωση του Ισπανού τεχνικού, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη.

Είναι όμως σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο Φάμπρεγκας έχει αγωνιστεί στην ομάδα του Λονδίνου (όπως και στην Άρσεναλ) κι αυτή είναι βέβαια μια σημαντική παράμετρος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Απ’ την άλλη πλευρά βεβαίως, ο Ισπανός τεχνικός δηλώνει απόλυτα αφοσιωμένος στην δουλειά που έχει στην Κόμο, τονίζοντας μάλιστα πως αυτή την στιγμή δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να δουλέψει στην Πρέμιερ Λιγκ.

«Έχω πει πολλές φορές ότι η Πρέμιερ Λιγκ είναι το κορυφαίο, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο. Το νιώθω τώρα σαν προπονητής, το έχω νιώσει όμως και σαν παίκτης.

Θέλω όμως να πω ότι αυτή την στιγμή δεν σκέφτομαι την Αγγλία. Μ΄ ενδιαφέρει μόνο η δουλειά στην Κόμο κι έχω το μυαλό μου μόνο στην ομάδα μου. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και θέλουμε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, ειδικά τώρα που η σεζόν φτάνει στο τέλος της.

Κάποτε όταν ήμουν στην Τσέλσι, ο Ζοσέ Μουρίνιο μου είπε «Έχω τριάντα ακόμα χρόνια δουλειάς». Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί να μείνω για τα επόμενα 10 χρόνια στην Κόμο και να πάω σε κάποια ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ μετά από 12 ή 15 χρόνια».

Το σίγουρο πάντως είναι πως το καλοκαίρι θα είναι «καυτό» για τον Φάμπρεγκας, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες αναμένεται να πλησιάσουν τον Ισπανό τεχνικό για να τον δελεάσουν.

