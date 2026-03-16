Επίθεση Φάμπρεγκας σε Γκασπερίνι – «Σκληρή» απάντηση από τον τεχνικό της Ρόμα

Η πορεία της Κόμο στην φετινή Serie A είναι εντυπωσιακή και η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας φιγουράρει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, μπροστά από Γιουβέντους και Ρόμα.

Η Κόμο επικράτησε χθες των «τζιαλορόσι» 2-1 με ανατροπή (με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το πρώτο γκολ) και κρατά στα χέρια της ένα «εισιτήριο» για το Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς έχει 54 βαθμούς.

Στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα είναι η Γιούβε με 53 και ακολουθεί η Ρόμα με 51 και απομένουν εννιά παιχνίδια για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και όλοι θεωρούν πως θα πραγματοποιήσει σπουδαία καριέρα και σαν προπονητής, κάτι που άλλωστε φαίνεται και από τα δείγματα δουλειάς του στην Κόμο.

Cesc Fabregas involved in heated spat with Serie A boss as manager refuses to shake ex-Arsenal star’s hand over ‘disrespectful behaviour’ after Como win https://t.co/jvs3vNb5OS — Daily Mail Sport (@MailSport) March 16, 2026

Θα πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί πως ένα μήνα μετά την μεγάλη κόντρα του με τον τεχνικό της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τα έβαλε και με τον προπονητή της Ρόμα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο Φάμπρεγκας κατηγόρησε τον τεχνικό των πρωτευουσιάνων ότι δεν του έδωσε το χέρι μετά το τέλος της αναμέτρησης, κατηγορώντας τον πολύπειρο προπονητή της Ρόμα για ασέβεια.

«Την ώρα του αγώνα καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένταση και κάθε προπονητής προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του. Έχω μάθει όμως πως μετά το τέλος του αγώνα, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να πας στον προπονητή της αντίπαλης ομάδας και να τον χαιρετήσεις.

Αυτό είναι το σωστό κι έτσι έχω μάθει να κάνω. Ο Γκασπερίνι όμως δεν μου έδωσε το χέρι κι αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού. Δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά από έναν τόσο έμπειρο προπονητή», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός της Κόμο.

Η απάντηση όμως του Γκασπερίνι δεν άργησε, με τον τεχνικό των «τζιαλορόσει» να βάλλει εναντίον του Φάμπρεγκας. «Η Κόμο είναι μια δυνατή ομάδα αλλά δεν σέβομαι την συμπεριφορά τους εντός γηπέδου αλλά ούτε και στον πάγκο».

Θυμίζουμε ότι μετά τον αγώνα Μίλαν – Κόμο στα μέσα Φλεβάρη, ο Αλέγκρι είχε χρησιμοποιήσει υβριστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Φάμπρεγκας, κατηγορώντας τον προπονητή της Κόμο, για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.

Οι δυο τους μάλιστα είχαν ανταλλάξει «σκληρές» κουβέντες στην φυσούνα, μετά το τέλος της αναμέτρησης.