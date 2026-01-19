Λάτσιο – Κόμο 0-3: Σαρωτική στη Ρώμη η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας

Επιστροφή στις νίκες με τον πλέον εμφατικό τρόπο για την Κόμο, η οποία έκανε ό,τι ήθελε τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο» επικρατώντας με 3-0, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Serie A και συνεχίζει να βρίσκεται σε ευρωπαϊκή… τροχιά.

Το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγκας έφτασε πια τους 37 πόντους, κρατώντας την έκτη θέση της βαθμολογίας που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ οι «λατσιάλοι» έχασαν αρκετό έδαφος με αυτό το αποτέλεσμα, αφού παρέμειναν στους 28 πόντους και την ένατη θέση.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στον αγώνα και προηγήθηκαν μόλις στο δεύτερο λεπτό της συνάντησης με τον Μάρτιν Μπατουρίνα που έκανε το 1-0. Στο 24′ η Κόμο διπλασίασε τα τέρματά της με δράστη τον Νίκο Παζ γράφοντας το 2-0. Ο Αργεντίνος μάλιστα έχασε πέναλτι στο 35′, αλλά πήρε την… εκδίκησή του στο 49′ όταν σκόραρε ξανά και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

ΛΑΤΣΙΟ: Προβεντέλ, Χίλα, Μάρουσιτς, Ρομανιόλι, Πελεγκρίνι (65’ Λατσάρι), Μπελαχιάν, Κατάλντι (53’ Ροβέλα), Τέιλορ (86′ Ντελέ Μπασιρού), Καντσελιέρι (53’ Ίζακσεν), Ράτκοβ (53’ Νόσλιν), Τζακάνι

ΚΟΜΟ: Μπουτέ, Βαγέ, Ντιέγκο Κάρλος, Ραμόν, Σμόλτσιτς (46’ Πος), Κακερέ (67’ Σέρτζι Ρομπέρτο), Ντα Κούνια, Περόνε, Πας (80′ Δουβίκας), Ροντρίγκεθ (80′ Κεν), Μπατουρίνα (74’ Βοϊβόντα)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Πίζα – Αταλάντα 1-1

Ουντινέζε – Ίντερ 0-1

Νάπολι – Σασουόλο 1-0

Κάλιαρι – Γιουβέντους 1-0

Πάρμα – Τζένοα 0-0

Μπολόνια – Φιορεντίνα 1-2

Τορίνο – Ρόμα 0-2

Μίλαν – Λέτσε 1-0

Κρεμονέζε – Βερόνα 0-0

Λάτσιο – Κόμο 0-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

23/01 19:45 Ίντερ – Πίζα

24/01 16:00 Κόμο – Τορίνο

24/01 19:00 Φιορεντίνα – Κάλιαρι

24/01 21:45 Λέτσε – Λάτσιο

25/01 13:30 Σασσουόλο – Κρεμονέζε

25/01 16:00 Αταλάντα – Πάρμα

25/01 16:00 Τζένοα – Μπολόνια

25/01 19:00 Γιουβέντους – Νάπολι

25/01 21:45 Ρόμα – Μίλαν

26/01 21:45 Βερόνα – Ουντινέζε